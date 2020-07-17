Пандемия коронавируса побеждена. Смольный ликует и аплодирует сам себе
Правительство Петербурга объявило об окончании активной фазы пандемии. Торжественным совещанием с хвалебными - в свой адрес - речами чиновники уверенно впечатали день 17 июля в свою триумфальную летопись.
«Подведены итоги работы здравоохранения Петербурга в период пандемии», - сообщили в правительстве жителям города. Весь чиновничий свет, отвечающий за здравоохранение, собрался сегодня в Смольном. К ним присоединился замминистра Олег Гриднев, не жалевший лестных эпитетов.
«Организация… показала свою эффективность, медицина в Санкт-Петербурге - одна из лучших в России… система здравоохранения на высоком уровне… город готов к любому развитию...», - охотно транслирует Гриднева пресс-служба правительства, рассылая релизы по СМИ.
Итожить пандемию Смольный начал на фоне призыва губернатора Беглова готовиться к самому сложному сценарию, резкого падения темпов выздоровления после парада Победы и недельного плебисцита по Конституции и критически низкого запаса антиковидной плазмы от переболевших доноров. Десять дней назад в распоряжении врачей были 7,5 литров на 12-13 пациентов. В Москве, тем временем, накопили более тонны плазмы. Смольный пытается спасти ситуацию, пообещав выплаты по 5000 рублей, но выделил на стимулирование 1,5 миллиона рублей. Этих денег в лучшем случае хватит на 180 литров.