Пандемия коронавируса побеждена. Смольный ликует и аплодирует сам себе

Правительство Петербурга объявило об окончании активной фазы пандемии. Торжественным совещанием с хвалебными - в свой адрес - речами чиновники уверенно впечатали день 17 июля в свою триумфальную летопись.



«Подведены итоги работы здравоохранения Петербурга в период пандемии», - сообщили в правительстве жителям города. Весь чиновничий свет, отвечающий за здравоохранение, собрался сегодня в Смольном. К ним присоединился замминистра Олег Гриднев, не жалевший лестных эпитетов.

«Организация… показала свою эффективность, медицина в Санкт-Петербурге - одна из лучших в России… система здравоохранения на высоком уровне… город готов к любому развитию...», - охотно транслирует Гриднева пресс-служба правительства, рассылая релизы по СМИ.