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17.07.2020 20:55
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Пандемия коронавируса побеждена. Смольный ликует и аплодирует сам себе

Правительство Петербурга объявило об окончании активной фазы пандемии. Торжественным совещанием с хвалебными - в свой адрес - речами чиновники уверенно впечатали день 17 июля в свою триумфальную летопись.

«Подведены итоги работы здравоохранения Петербурга в период пандемии», - сообщили в правительстве жителям города. Весь чиновничий свет, отвечающий за здравоохранение, собрался сегодня в Смольном. К ним присоединился замминистра Олег Гриднев, не жалевший лестных эпитетов.

«Организация… показала свою эффективность, медицина в Санкт-Петербурге - одна из лучших в России… система здравоохранения на высоком уровне… город готов к любому развитию...», - охотно транслирует Гриднева пресс-служба правительства, рассылая релизы по СМИ.

Итожить пандемию Смольный начал на фоне призыва губернатора Беглова готовиться к самому сложному сценарию, резкого падения темпов выздоровления после парада Победы и недельного плебисцита по Конституции и критически низкого запаса антиковидной плазмы от переболевших доноров. Десять дней назад в распоряжении врачей были 7,5 литров на 12-13 пациентов. В Москве, тем временем, накопили более тонны плазмы. Смольный пытается спасти ситуацию, пообещав выплаты по 5000 рублей, но выделил на стимулирование 1,5 миллиона рублей. Этих денег в лучшем случае хватит на 180 литров.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (17)

perfect
Ну так открывайте торговые центры!
Виталий Кинзаров
Уровень смертности в Санкт-Петербурге выше чем в любом регионе России - 5,98 по состоянию на 17.07.2020 и продолжает расти! Какая победа?! Они не могут остановить рост смертности!
См. https://coronavirus-monitor.ru/coronavirus-v-rossii/
Nerevar
Шо?! Конец спектакля уже?!!
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