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17.07.2020 20:45
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Законопроект о санкциях против Турции за покупку российских С-400 внесен в конгресс США

В конгресс США внесён законопроект о санкциях в отношении Турции за приобретение ею российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом 17 июля сообщает на своей странице соавтор инициативы - конгрессмен-республиканец от штата Иллинойс Адам Кинзингер.

Ограничительные меры под названием «Акт о противодействии экспорту Россией оружия» предлагается ввести на основании закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

«Альянс НАТО является критически важным для Соединенных Штатов и наших союзников, но для того, чтобы поддерживать тесное партнерство, наши члены НАТО должны соблюдать принципы, обязанности и обязательства нашего альянса», - сказал конгрессмен Кинзингер. Он также назвал решения Анкары как члена альянса «сомнительными».

«Союзник НАТО, покупающий российскую систему противовоздушной обороны, представляет угрозу для Соединенных Штатов и НАТО», - заявил другой соавтор инициативы конгрессмен Майкл Маккаул.

Москва и Анкара заключили контракт на поставку комплексов С-400 в 2017 году, что вызвало осуждение США и других членов НАТО. Из-за нежелания Турции отказаться от покупки Вашингтон даже исключил Анкару из американской программы производства истребителей F-35.

В прошлом году Россия выполнила первый контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму в 2,5 миллиарда долларов. В июне стороны также договорились о поставке второго комплекта систем ПВО.

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Комментарии (5)

Zuz3
Интересно, на что пошли эти 2 миллиарда долларов?
Урус-Баши
Нужно принять, срочно, санкции сразу против всех, кто покупает американское оружие. Вот тогда они взвоют и одновременно зауважают.
Camlann
Ограничительные меры под названием «Акт о противодействии экспорту Россией оружия» предлагается ввести на основании закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций». /// Санкций маловато будет. Надо ещё из НАТО на выход попросить.
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