Законопроект о санкциях против Турции за покупку российских С-400 внесен в конгресс США
В конгресс США внесён законопроект о санкциях в отношении Турции за приобретение ею российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом 17 июля сообщает на своей странице соавтор инициативы - конгрессмен-республиканец от штата Иллинойс Адам Кинзингер.
Ограничительные меры под названием «Акт о противодействии экспорту Россией оружия» предлагается ввести на основании закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций».
«Альянс НАТО является критически важным для Соединенных Штатов и наших союзников, но для того, чтобы поддерживать тесное партнерство, наши члены НАТО должны соблюдать принципы, обязанности и обязательства нашего альянса», - сказал конгрессмен Кинзингер. Он также назвал решения Анкары как члена альянса «сомнительными».
«Союзник НАТО, покупающий российскую систему противовоздушной обороны, представляет угрозу для Соединенных Штатов и НАТО», - заявил другой соавтор инициативы конгрессмен Майкл Маккаул.
Москва и Анкара заключили контракт на поставку комплексов С-400 в 2017 году, что вызвало осуждение США и других членов НАТО. Из-за нежелания Турции отказаться от покупки Вашингтон даже исключил Анкару из американской программы производства истребителей F-35.
В прошлом году Россия выполнила первый контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму в 2,5 миллиарда долларов. В июне стороны также договорились о поставке второго комплекта систем ПВО.