Законопроект о санкциях против Турции за покупку российских С-400 внесен в конгресс США

В конгресс США внесён законопроект о санкциях в отношении Турции за приобретение ею российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом 17 июля сообщает на своей странице соавтор инициативы - конгрессмен-республиканец от штата Иллинойс Адам Кинзингер.



Ограничительные меры под названием «Акт о противодействии экспорту Россией оружия» предлагается ввести на основании закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

«Альянс НАТО является критически важным для Соединенных Штатов и наших союзников, но для того, чтобы поддерживать тесное партнерство, наши члены НАТО должны соблюдать принципы, обязанности и обязательства нашего альянса», - сказал конгрессмен Кинзингер. Он также назвал решения Анкары как члена альянса «сомнительными».