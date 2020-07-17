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17.07.2020 20:08
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Королева Великобритании посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Томаса Мура, собравшего 32 млн фунтов на благотворительность

Британский ветеран Второй мировой войны, прославившийся как капитан Том на весь мир благодаря своей благотворительной акции в поддержку медиков во время пандемии коронавируса, посвящён в рыцари.

«Уникальная церемония» прошла в Виндзорском замке, по традиции, её провела королева Елизавета II, сообщает 17 июля BBC. К капитану сэру Тому присоединились его семья.

«Это такая высокая награда, и получить ее от Ее Величества - чего еще можно желать? Это был абсолютно великолепный день для меня», прокомментировал Томас Мур.

Первоначально намеревался собрать 1000 фунтов стерлингов для Национальной службы здравоохранения, пройдя с ходунками у себя на заднем дворе сто кругов до своего дня рождения,

После освещения акции в мировых СМИ сбор составил 32 миллионов фунтов стерлингов. А день рождения вдохновившего и других пожилых людей ветерана праздновали с королевским размахом.

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