Королева Великобритании посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Томаса Мура, собравшего 32 млн фунтов на благотворительность
Британский ветеран Второй мировой войны, прославившийся как капитан Том на весь мир благодаря своей благотворительной акции в поддержку медиков во время пандемии коронавируса, посвящён в рыцари.
The Queen knights Sir Tom pic.twitter.com/K85fKvx5pU— Richard Palmer (@RoyalReporter) July 17, 2020
«Уникальная церемония» прошла в Виндзорском замке, по традиции, её провела королева Елизавета II, сообщает 17 июля BBC. К капитану сэру Тому присоединились его семья.
Thank you @RoyalFamily.— Captain Tom Moore (@captaintommoore) July 17, 2020
I have been overwhelmed by the many honours I have received over the past weeks, but there is simply nothing that can compare to this, I am overwhelmed with pride and joy. #WindsorCastle https://t.co/gf8IJ1kVkk
«Это такая высокая награда, и получить ее от Ее Величества - чего еще можно желать? Это был абсолютно великолепный день для меня», прокомментировал Томас Мур.
Arise, Captain Sir Thomas Moore!— The Dukes 33/76 (@Dukes3376) July 17, 2020
Today The Queen conferred the Honour of Knighthood on @captaintommoore
Congratulations from @Dukes3376 and the wider Duke of Wellington's #Veterans family.
Virtutis Fortuna Comes - Fortune Favours The Brave#TheDukes #VFC pic.twitter.com/9TssXjPkpW
Первоначально намеревался собрать 1000 фунтов стерлингов для Национальной службы здравоохранения, пройдя с ходунками у себя на заднем дворе сто кругов до своего дня рождения,
После освещения акции в мировых СМИ сбор составил 32 миллионов фунтов стерлингов. А день рождения вдохновившего и других пожилых людей ветерана праздновали с королевским размахом.