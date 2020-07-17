Два встроенных детских сада готовятся к открытию в сентябре в жилом комплексе «GreenЛандия» от Setl Group — масштабном проекте-миллионнике в Ленобласти. Садики располагаются в домах по адресам: Мурино, Воронцовский бульвар, 20 к.3 и Ручьевский пр., 9. Это последние детские сады, возведенные в жилом комплексе. Они смогут принять 200 малышей.

