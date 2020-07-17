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17.07.2020 19:26
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Азербайджан продлил карантинный режим до осени

Карантинный режим продлен в Азербайджане из-за коронавируса до 31 августа, сообщает оперативный штаб при кабмине республики.

«В соответствии с анализом текущей санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с распространением нового вида коронавирусной инфекции (COVID-19), особый карантинный режим по стране продлен до 00:00 31 августа 2020 года», — сообщил оперштаб.

Усиление режима при этом будет оставаться в силе до 5 августа в столице Баку и в ряде регионов республики.

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