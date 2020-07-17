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17.07.2020 19:32
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Kia и Mercedes-Benz не поделили Южную дорогу, собрав пробку в направлении «Газпром Арены»

Два легковых автомобиля, а также прибывшие им на помощь пожарная машина и карета скорой помощи полностью перекрыли один из проездов к стадиону на Крестовском острове. Об этом вечером 17 июля сообщили читатели «Фонтанки».

Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки»

Как рассказали очевидцы аварии, она произошла на участке Южной дороги от ресторана «Villa ZimaЛeto» до «Газпром Арены». Судя по фотографиям, которые прислали в редакцию издания, столкнулись Kia и Mercedes-Benz. Обе машины получили повреждения. На месте происшествия работают спасатели, врачи и сотрудники ГИБДД.

Все вместе они полностью перекрыли проезжую часть. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на семь вечера на Южной дороге наблюдается транспортный затор, длина которого составляет почти километр.

Фото: скриншот сервиса Яндекс.Пробки

В отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти информация о ДТП пока не поступала.

Фото: скриншот сервиса Яндекс.Пробки
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

hal9000
Ну все..пятница испорчена у поциков...пива не попить..да и потрахаться проблематично...потому что стресс..
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