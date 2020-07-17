Kia и Mercedes-Benz не поделили Южную дорогу, собрав пробку в направлении «Газпром Арены»
Два легковых автомобиля, а также прибывшие им на помощь пожарная машина и карета скорой помощи полностью перекрыли один из проездов к стадиону на Крестовском острове. Об этом вечером 17 июля сообщили читатели «Фонтанки».
Как рассказали очевидцы аварии, она произошла на участке Южной дороги от ресторана «Villa ZimaЛeto» до «Газпром Арены». Судя по фотографиям, которые прислали в редакцию издания, столкнулись Kia и Mercedes-Benz. Обе машины получили повреждения. На месте происшествия работают спасатели, врачи и сотрудники ГИБДД.
Все вместе они полностью перекрыли проезжую часть. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на семь вечера на Южной дороге наблюдается транспортный затор, длина которого составляет почти километр.
В отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти информация о ДТП пока не поступала.