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17.07.2020 19:07
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Белоруссия разработает собственную вакцину от коронавируса

Межведомственная рабочая группа по разработке вакцины против COVID-19 приступила к работе в Белоруссии, сообщила Национальная академия наук (НАН) страны.

«В академии под руководством председателя президиума НАН Беларуси академика Владимира Гусакова состоялось учредительное заседание межведомственной рабочей группы по разработке вакцины против COVID-19», — отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, участники межведомственной рабочей группы рассмотрели разработанный план мероприятий по созданию вакцины против COVID-19. В ходе проведения заседания участники отметили необходимость создания отечественной научной школы из экспертов для адаптации и оценки существующих и создания новых вакцин против потенциально опасных агентов.

«Особое внимание было уделено вопросу важности создания отечественной вакцины против COVID-19, поскольку существует зависимость циркулирующих в популяции штаммов от региона. Рассмотрена также возможность формирования дополнительной подпрограммы, посвященной научным исследованиям COVID-19, в государственной программе «Наукоемкие технологии», — добавлено сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,3 миллиона случаев заражения, свыше 580 тысяч человек скончались.

Число выявленных случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии достигло, по данным на пятницу, 65 782, скончался 491 человек.

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Комментарии (1)

hal9000
Это будет сгущенка на базе трактора МТЗ-80 в виде Лукашенко
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