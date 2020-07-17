На выборах губернатора Ленинградской области, которые пройдут 13 сентября, кандидат от ЛДПР депутат Андрей Лебедев не станет «спойлером», а придёт побеждать. Об этом в пятницу, 17 июля, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил «Фонтанке».

«У нас везде цель одна — побеждать. Мы в качестве статистов не участвуем в выборах. Но, конечно, нужно понимать, что у наших кандидатов значительно меньше ресурсов, чем у выдвиженцев власти. Чаще всего нам помогает тот факт, что люди уже настолько ненавидят действующего главу региона, что голосуют только против него. То есть он сам — главная антиреклама для себя», — сказал Жириновский в ответ на вопрос о готовности повторить в 2020 году в Ленобласти успех Сергея Фургала 2018 года в Хабаровске.



Арестованный недавно глава Хабаровского края в 2018-м пришёл к власти по итогам второго тура с отрывом от кандидата «Единой России» более чем в два раза.

Отвечать на уточняющий вопрос, как скоро кандидат ЛДПР в Ленобласти Андрей Лебедев рискует отправиться вслед за Фургалом, Жириновский не стал, но заметил, что представители его партии сегодня могли бы руководить «10–15 регионами», «будь выборы честными».

Фото: скриншот страницы сайта ЛДПР Ленинградской области

«Кроме Смоленска, Хабаровска и Владимира, еще Оренбургская область, Хакасия, Амурская область, Приморье, Санкт-Петербург, Еврейская автономная область и другие. Но там нам просто не позволяют выдвинуть кандидата, — сетует ветеран российской демократии. — У нас и в Петербурге был такой Капитанов (Олег Капитанов шёл на выборы губернатора Санкт-Петербурга в 2019 году, но в итоге занял пост главы комитета по межнациональным отношениям Смольного, за что Жириновский его назвал «предателем». — Прим. ред.). Он запросто бы стал губернатором Петербурга. Переманили, дали должность в правительстве (через несколько недель после демарша Капитанов был «прощён» ЛДПР, а претензии к Смольному сняты. — Прим. ред.). Власть, когда видит реального кандидата, или деньгами забрасывает, или подкупает должностью, или не допускает на выборы в силу того, что он не собрал подписи. И люди от этого устали».



Сам Андрей Лебедев после ареста Сергея Фургала заявил 47news, что ему не страшно и Лефортово его не пугает.

«Фиг им! Все равно пойду в кандидаты в губернаторы Ленобласти, — говорил Лебедев через несколько часов после того, как Сергей Фургал в наручниках улетел из Хабаровска в Москву. — Если надо — посидим в Лефортово. Выиграем губернатора Ленобласти и отдохнем. Но хотелось бы за свое, не по наветам».

Принять участие в выборах губернатора Ленинградской области в 2020 году помимо действующего с 2012 года главы региона Александра Дрозденко и члена ЛДПР Лебедева планируют президент регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области» Александр Габитов («Гражданская платформа»), секретарь Ленинградского обкома КПРФ Вадим Гришков, депутат Заксобрания от «Справедливой России» Александр Перминов и атаман Александр Калинин. Выборы пройдут 13 сентября. Губернатор выбирается на 5 лет.

Владимир Жириновский отметил в интервью, что ни один губернатор ЛДПР «не возит коробки с деньгами в Москву». Полную версию интервью «Фонтанки» с лидером ЛДПР читайте здесь.

