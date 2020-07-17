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17.07.2020 19:01
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«Встречка» на «Коле» унесла одну жизнь и троих отправила в больницу

Стали известны подробности смертельной аварии, произошедшей днем 17 июля на трассе «Кола» в Кировском районе Ленинградской области. В ней погибла пожилая женщина и три человека получили травмы.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 15:10 на 88-м километре федеральной автодороги «Кола» столкнулись встречные автомобили «Шевроле Нива» под управлением 71-летнего водителя и «Ниссан Икс-Трейл» под управлением мужчины 66 лет. После этого Niva съехала в кювет.

В результате ДТП 69-летняя пассажирка «Нивы» скончалась на месте. Оба водителя и 60-летняя пассажирка «Ниссана» были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП ведется проверка.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13520321" class="_ io-leave-page" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13520321" class="_ io-leave-page" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (3)

Киркор_Филиппов
Опять дедок виноват...
HomerMP
Но строить дорогу с разделительной полосой мы все равно не будем. У нас еще Пальмира не восстановлена и в Ливии неспокойно.
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