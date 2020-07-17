Стали известны подробности смертельной аварии, произошедшей днем 17 июля на трассе «Кола» в Кировском районе Ленинградской области. В ней погибла пожилая женщина и три человека получили травмы.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 15:10 на 88-м километре федеральной автодороги «Кола» столкнулись встречные автомобили «Шевроле Нива» под управлением 71-летнего водителя и «Ниссан Икс-Трейл» под управлением мужчины 66 лет. После этого Niva съехала в кювет.

В результате ДТП 69-летняя пассажирка «Нивы» скончалась на месте. Оба водителя и 60-летняя пассажирка «Ниссана» были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП ведется проверка.