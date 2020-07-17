«Стороны не имеют претензий друг к другу». Строители Лахта Центра вернулись к работе после переговоров с начальством

Переговоры с начальством бастовавших из-за долгов по зарплатам строителей Лахта Центра закончились рядом договорённостей. Об этом 17 июля «Фонтанке» сообщили в АО «Ренейссанс Констракшн».

«Рабочие закончили бастовать и вернулись к своим трудовым обязанностям ещё до обеда. Руководство компании провело переговоры с представителями инициативных групп, которые завершились договорённостями по возникшим вопросам. Стороны не имеют претензий друг к другу», — заявила представитель компании.

Строители Лахта Центра устроили митинг под лозунгом «Зарплата, деньги за весну» днём 17 июля. На месте событий находились глава АО «Ренейссанс Констракшн» Андрей Власенко и консул Узбекистана в Петербурге.