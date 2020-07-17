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17.07.2020 18:51
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«Стороны не имеют претензий друг к другу». Строители Лахта Центра вернулись к работе после переговоров с начальством

Переговоры с начальством бастовавших из-за долгов по зарплатам строителей Лахта Центра закончились рядом договорённостей. Об этом 17 июля «Фонтанке» сообщили в АО «Ренейссанс Констракшн».

«Рабочие закончили бастовать и вернулись к своим трудовым обязанностям ещё до обеда. Руководство компании провело переговоры с представителями инициативных групп, которые завершились договорённостями по возникшим вопросам. Стороны не имеют претензий друг к другу», — заявила представитель компании.

Строители Лахта Центра устроили митинг под лозунгом «Зарплата, деньги за весну» днём 17 июля. На месте событий находились глава АО «Ренейссанс Констракшн» Андрей Власенко и консул Узбекистана в Петербурге.

В компании заявили, что она не имеет задолженности по выплате заработной платы и другим социальным обязательствам, а рабочие выдвинули требования за пределами трудовых договоров.

При этом неофициально близкие к ней собеседники «Фонтанки» считают, что сегодняшнюю акцию могли спровоцировать события на других заводах «Ренейссанс Констракшн». По их словам, зарплата может становиться меньше после вычета за компактное проживание, патенты, питание, полное официальное оформление и соцпакет.

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Комментарии (3)

Swift_5e4d8a276f5e8
...... любопытно, за что так поблажки этому турецкому подрядчику ? .... который стабильно не платит рабочим .... и не только в Питере.
Piter Pen
Добавили в соц.пакет плов, тандыр-нан и бутылку воды с перчатками и маской??
hal9000
Интересно что у них там прописано в соц пакете...каска и маска?!..)
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