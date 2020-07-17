Канье Уэст опубликовал твит о своем президентстве

Музыкант и предприниматель Канье Уэст впервые за долгое время разместил в Twitter публикацию на тему своего участия в президентских выборах в США. Рэпер опубликовал отредактированный снимок горы Рашмор, на котором рядом с лицами президентов США размещен его портрет. В подписи к фотографии Уэст написал «2020», других комментариев он не дал.
2020 pic.twitter.com/STFPIFuthm— ye (@kanyewest) July 17, 2020
Канье Уэст сообщил о своем участии в выборах президента США в 2020 году в начале июля. В минувшую среду, 15 июля, Уэст получил право участвовать в президентских выборах в Оклахоме.