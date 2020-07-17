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17.07.2020 18:45
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Канье Уэст опубликовал твит о своем президентстве

Музыкант и предприниматель Канье Уэст впервые за долгое время разместил в Twitter публикацию на тему своего участия в президентских выборах в США. Рэпер опубликовал отредактированный снимок горы Рашмор, на котором рядом с лицами президентов США размещен его портрет. В подписи к фотографии Уэст написал «2020», других комментариев он не дал.

Канье Уэст сообщил о своем участии в выборах президента США в 2020 году в начале июля. В минувшую среду, 15 июля, Уэст получил право участвовать в президентских выборах в Оклахоме.

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