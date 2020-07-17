Директор Центра Гамалеи рассказал, кому не подойдёт вакцина от COVID-19
Вакцина от новой коронавирусной инфекции может подойти не всем. Об этом 17 июля РИА Новости сообщил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Будет, по всей видимости, исключение — это, естественно, у людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями иммунной системы», — заявил директор центра.
По его словам, любая вакцинация — это стресс для иммунной системы, поэтому она может спровоцировать обострение хронических заболеваний. Перед вакцинацией таким людям надо обязательно проконсультироваться с врачом-иммунологом, добавил Гинцбург.
Правительство России возлагает на разработки Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ особенные надежды. Вместе с ним в одном ряду также стоят петербургский институт вакцин и сывороток ФМБА РФ и новосибирский «Вектор» Роспотребнадзора. Регистрация российской вакцины от коронавируса может состояться уже в конце лета, а производство начаться осенью 2020 года.