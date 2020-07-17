FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +25
71.23р81.23р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
17.07.2020 18:28
1
Печать

Директор Центра Гамалеи рассказал, кому не подойдёт вакцина от COVID-19

Вакцина от новой коронавирусной инфекции может подойти не всем. Об этом 17 июля РИА Новости сообщил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Будет, по всей видимости, исключение — это, естественно, у людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями иммунной системы», — заявил директор центра.

По его словам, любая вакцинация — это стресс для иммунной системы, поэтому она может спровоцировать обострение хронических заболеваний. Перед вакцинацией таким людям надо обязательно проконсультироваться с врачом-иммунологом, добавил Гинцбург.

Правительство России возлагает на разработки Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ особенные надежды. Вместе с ним в одном ряду также стоят петербургский институт вакцин и сывороток ФМБА РФ и новосибирский «Вектор» Роспотребнадзора. Регистрация российской вакцины от коронавируса может состояться уже в конце лета, а производство начаться осенью 2020 года.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

aaignat
Вот пусть нолика, вместо ботокса, ей и обкалывают
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний