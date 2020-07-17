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17.07.2020 18:06
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Барселона ужесточает ограничения из-за распространения коронавируса

В Каталонии (автономное сообщество Испании на северо-востоке Пиренейского полуострова) усиливают ограничения, чтобы избежать распространения коронавируса. Власти предупреждают граждан, что «это наш последний шанс» избежать «полного локдауна». Об этом 17 июля сообщает местное издание Catalan News.

В частности, бары и рестораны смогут заполнять не 50% посадочных мест. В Барселоне и столичном округе закроют кинотеатры, театры и других помещения для публичных мероприятий. Те же меры распространят и в районах Сегрия и Ногера. Ограничения вводятся на 15 дней. Магазинам, библиотекам, музеям и детским лагерям пока разрешили работать.

Жителей Каталонии призвали не выходить из дома без необходимости. Власти предупредили, что «если число случаев будет расти, будут приняты более решительные меры».

Накануне, 16 июля, Испания сообщила о самом резком скачке числа случаев коронавирусной инфекции за последние два месяца: за сутки было зарегистрировано 580 новых случаев. Каталония и соседний Арагон лидируют в этой печальной статистике.

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Комментарии (2)

261858041
Только у нас - тишь да гладь. Никаких вспышек. Каждый день одно число несмотря ни на что.
Алекс99
Испанские врачи говорят, что это оттого, что все ринулись на побережье, и теперь всё побережье — во вспышках.
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