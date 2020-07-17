Барселона ужесточает ограничения из-за распространения коронавируса

В Каталонии (автономное сообщество Испании на северо-востоке Пиренейского полуострова) усиливают ограничения, чтобы избежать распространения коронавируса. Власти предупреждают граждан, что «это наш последний шанс» избежать «полного локдауна». Об этом 17 июля сообщает местное издание Catalan News.

В частности, бары и рестораны смогут заполнять не 50% посадочных мест. В Барселоне и столичном округе закроют кинотеатры, театры и других помещения для публичных мероприятий. Те же меры распространят и в районах Сегрия и Ногера. Ограничения вводятся на 15 дней. Магазинам, библиотекам, музеям и детским лагерям пока разрешили работать.