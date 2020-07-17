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17.07.2020 17:39
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Петербург продлит выплаты медикам и соцработникам до 15 сентября. Поддержку получат и в «нековидных» учреждениях

Город будет оказывать финансовую поддержку работникам больниц и учреждений социальной сферы Петербурга до 15 сентября. Постановление о продлении дополнительных выплат стимулирующего характера за работу в условиях особого режима (временной изоляции, обсервации) подписал 17 июля губернатор Александр Беглов.

«За особые условия труда и дополнительную нагрузку в период по 15.09.2020 с учетом отсутствия или наличия коронавирусной инфекции в организации предусмотрены выплаты врачам — по 40 000 и 60 000 рублей, среднему медицинскому персоналу — по 25 000 и 35 000 рублей, младшему медицинскому персоналу — по 15 000 и 20 000 рублей. А также социальным работникам, специалистам по социальной работе, специалистам по работе с семьей, специалистам по реабилитационной работе в социальной сфере, психологам в социальной сфере, педагогическим работникам, административно-управленческому персоналу — по 25 000 и 35 000 рублей, техническому персоналу и персоналу иных должностей — по 10 000 и 15 000 рублей», — говорится в постановлении.

Финансовую поддержку от города уже получили 2069 работников на общую сумму 65 млн рублей.

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Комментарии (1)

nick7rus
Можно ссылку. Хочу почитать где мои деньги.
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