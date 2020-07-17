Более 1100 кафе и ресторанов в Петербурге вернулись к работе после режима изоляции
Более 1100 петербургских кафе и ресторанов восстановили работу после длительного перерыва. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе Смольного. Вновь открывшимся требуется около 1500 новых работников..
С 29 июня в городе заработали 600 сезонных летних кафе. Еще около 500 заведений получили разрешение устанавливать на тротуарах уличную мебель, большинство из них находятся в Выборгском, Калининском и Московском районах.
По предварительным оценкам, на работу вышли более 12 тыс. сотрудников предприятий общепита. Кроме этого заведениям требуется около 1500 новых работников, в первую очередь поваров. Также востребованы инженеры-технологи, менеджеры общественного питания, программисты, официанты, пекари и кондитеры, администраторы зала, мойщики посуды и уборщики.
Из-за особого режима работы ресторанов и кафе городской комитет по благоустройству увеличил количество обходов работниками дорожных предприятий и садово-паркового хозяйства. Отмечается, что уборочной технике стало работать сложнее.
Смольный разрешил городским ресторанам и барам в упрощенном порядке устанавливать веранды и уличную мебель с 29 июля. Это не вызвало радости у некоторых пешеходов и обитателей центра города. Например, жители главной барной магистрали — улицы Рубинштейна — попросили ужесточить правила работы общепита на свежем воздухе. Как оказалось, власти разрешают заведениям устанавливать временные столики даже вблизи памятников. Оберегать их от мусора и вандализма гостей обещают сами рестораторы.
При этом, по данным «2ГИС», с 1 марта по 1 июня в центре Петербурга закрылись более 300 предприятий сферы услуг, 144 из них принадлежали к общепиту.