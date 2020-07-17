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17.07.2020 17:34
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Более 1100 кафе и ресторанов в Петербурге вернулись к работе после режима изоляции

Более 1100 петербургских кафе и ресторанов восстановили работу после длительного перерыва. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе Смольного. Вновь открывшимся требуется около 1500 новых работников..

С 29 июня в городе заработали 600 сезонных летних кафе. Еще около 500 заведений получили разрешение устанавливать на тротуарах уличную мебель, большинство из них находятся в Выборгском, Калининском и Московском районах.

По предварительным оценкам, на работу вышли более 12 тыс. сотрудников предприятий общепита. Кроме этого заведениям требуется около 1500 новых работников, в первую очередь поваров. Также востребованы инженеры-технологи, менеджеры общественного питания, программисты, официанты, пекари и кондитеры, администраторы зала, мойщики посуды и уборщики.

Из-за особого режима работы ресторанов и кафе городской комитет по благоустройству увеличил количество обходов работниками дорожных предприятий и садово-паркового хозяйства. Отмечается, что уборочной технике стало работать сложнее.

Смольный разрешил городским ресторанам и барам в упрощенном порядке устанавливать веранды и уличную мебель с 29 июля. Это не вызвало радости у некоторых пешеходов и обитателей центра города. Например, жители главной барной магистрали — улицы Рубинштейна — попросили ужесточить правила работы общепита на свежем воздухе. Как оказалось, власти разрешают заведениям устанавливать временные столики даже вблизи памятников. Оберегать их от мусора и вандализма гостей обещают сами рестораторы.

При этом, по данным «2ГИС», с 1 марта по 1 июня в центре Петербурга закрылись более 300 предприятий сферы услуг, 144 из них принадлежали к общепиту.

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Комментарии (1)

Vitaly Peterburg
Культурная столица превратилась в один сплошной кабак. На Невском половина ширины тротуаров занята столами и стульями с жующими и пьющими, а улочки поуже и вовсе полностью заняты под кафе, пешеходы вынуждены идти по обочинам дорог. Есть чем гордиться!
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