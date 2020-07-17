Более 1100 кафе и ресторанов в Петербурге вернулись к работе после режима изоляции

Более 1100 петербургских кафе и ресторанов восстановили работу после длительного перерыва. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе Смольного. Вновь открывшимся требуется около 1500 новых работников..

С 29 июня в городе заработали 600 сезонных летних кафе. Еще около 500 заведений получили разрешение устанавливать на тротуарах уличную мебель, большинство из них находятся в Выборгском, Калининском и Московском районах.

По предварительным оценкам, на работу вышли более 12 тыс. сотрудников предприятий общепита. Кроме этого заведениям требуется около 1500 новых работников, в первую очередь поваров. Также востребованы инженеры-технологи, менеджеры общественного питания, программисты, официанты, пекари и кондитеры, администраторы зала, мойщики посуды и уборщики.