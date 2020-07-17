РЖД пообещали быстрое восстановление поездов в Белоруссию

РЖД смогут быстро возобновить курсирование поездов из Москвы и Петербурга в Минск после получения разрешения на возобновление международного сообщения. Об этом рассказал журналистам замгендиректора холдинга Дмитрий Пегов.

Он также упомянул поезда в Калининградскую область, которые проходят по территории Белоруссии и Литвы, но временно не останавливаются на станциях пути следования в этих странах.

«Самое быстрое — это будут калининградские поезда, потому что они уже ходят и останавливаются (в Литве и Белоруссии поезда сейчас осуществляют технические остановки без посадки-высадки пассажиров. — RNS.). Это все регулируется Роспотребнадзором. Поэтому мы строго придерживаемся тех рекомендаций, которые необходимы. В том числе, у нас сейчас по калининградскому поезду существует ограничение 100 человек (на поезд) по территории Евросоюза. Поэтому здесь переговоры по всем направлениям ведутся. Но мы восстановим быстро прямые поезда из Санкт-Петербурга и Москвы с Минском», — заявил Пегов.