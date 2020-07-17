FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +25
71.23р81.23р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
17.07.2020 17:28
0
Печать

РЖД пообещали быстрое восстановление поездов в Белоруссию

РЖД смогут быстро возобновить курсирование поездов из Москвы и Петербурга в Минск после получения разрешения на возобновление международного сообщения. Об этом рассказал журналистам замгендиректора холдинга Дмитрий Пегов.

Он также упомянул поезда в Калининградскую область, которые проходят по территории Белоруссии и Литвы, но временно не останавливаются на станциях пути следования в этих странах.

«Самое быстрое — это будут калининградские поезда, потому что они уже ходят и останавливаются (в Литве и Белоруссии поезда сейчас осуществляют технические остановки без посадки-высадки пассажиров. — RNS.). Это все регулируется Роспотребнадзором. Поэтому мы строго придерживаемся тех рекомендаций, которые необходимы. В том числе, у нас сейчас по калининградскому поезду существует ограничение 100 человек (на поезд) по территории Евросоюза. Поэтому здесь переговоры по всем направлениям ведутся. Но мы восстановим быстро прямые поезда из Санкт-Петербурга и Москвы с Минском», — заявил Пегов.

Он добавил, что в августе РЖД планируют добавить в расписание 20–40 дополнительных поездов «для вывоза граждан с юга».

Из-за пандемии коронавируса РЖД ранее приостановили курсирование всех пассажирских поездов за границу.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний