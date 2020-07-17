Серьезная авария в Кировском районе Ленобласти застопорила движение по трассе «Кола» со стороны Петербурга. По предварительным данным, в ДТП есть погибший.



Как сообщает 47News со ссылкой на экстренные службы, 17 июля около 14 часов на 88-м километре федеральной автодороги «Кола», между деревнями Дусьево и Горгала, столкнулись автомобили Hyundai Creta и Chevrolet Niva. Отечественный внедорожник от удара съехал в кювет.

«Машина, которая в кювете, там пожилые люди. Дед в норме, а вот бабушка с такими травмами вряд ли выкарабкается, я от неё отходила, она уже была на подвздохах, думаю, погибла, это жуть... Все произошло мгновенно, за секунды», — пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Елена.