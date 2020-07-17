На «Коле» собралась 10-километровая пробка из-за смертельного лобового ДТП
Серьезная авария в Кировском районе Ленобласти застопорила движение по трассе «Кола» со стороны Петербурга. По предварительным данным, в ДТП есть погибший.
Как сообщает 47News со ссылкой на экстренные службы, 17 июля около 14 часов на 88-м километре федеральной автодороги «Кола», между деревнями Дусьево и Горгала, столкнулись автомобили Hyundai Creta и Chevrolet Niva. Отечественный внедорожник от удара съехал в кювет.
«Машина, которая в кювете, там пожилые люди. Дед в норме, а вот бабушка с такими травмами вряд ли выкарабкается, я от неё отходила, она уже была на подвздохах, думаю, погибла, это жуть... Все произошло мгновенно, за секунды», — пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Елена.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» сообщили, что в 15:10 ка 87-м километре «Колы» столкнулись два встречных легковых автомобиля. В результате один человек погиб. По предварительным данным 47News, в одной из машин скончалась женщина. Одну из пострадавших с помощью техники деблокировали прибывшие на место спасатели. В ГИБДД уточняют обстоятельства произошедшего и данные погибшей.
Из-за аварии на трассе собралась огромная пробка. По данным «Яндекс.Пробок», затор со стороны Петербурга растянулся на 10 километров.