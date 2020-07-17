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17.07.2020 17:55
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Пассажиры рейса Петербург — Махачкала оказались в Волгограде из-за угрозы минирования. Проверка заняла два часа

Двухчасовое ожидание в волгоградском аэропорту закончилось для пассажиров самолёта авиакомпании «Северный ветер», следовавшего рейсом № 771 Петербург — Махачкала, возвращением на борт. По их словам, пока они находились в неведении относительно причин экстренной посадки, в салоне и багаже работали специалисты по разминированию.

Фото: читательница "Фонтанки" Анастасия

«Нас опять везут к самолёту, проверили "Боинг" и весь багаж на заминирование. Самолёт полный. Сколько, не знаю», — рассказала мать читательницы «Фонтанки» Анастасии, которая в настоящий момент вынужденно находится в Волгограде.

«Фонтанка» отправила запрос на получение комментария по ситуации в пресс-службу авиакомпании «Северный ветер».

Рейс № 771 Петербург — Махачкала совершил экстренную посадку в Волгограде днём 17 июля. Самолёт покинул Северную столицу в 12:35 и приземлился в волгоградском аэропорту приблизительно в 15:15—15:20. Пассажиров без объяснения причин доставили в терминал и оставили там. Представители перевозчика ситуацию пока никак не прокомментировали.

Фото: читательница "Фонтанки" Анастасия
© Фонтанка.Ру

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