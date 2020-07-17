Штрафа оказалось мало. Медведеву пришлось еще и извиниться перед Федуном

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев на заседании комитета по этике РФС признал, что шутка про «Спартак» была неудачной. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на члена комитета Андрея Созина.

«Медведев присутствовал на заседании по видеосвязи, он сказал: «Шутка про «Спартак» была неудачной». Также Медведев признал, что неправильным было пустить в раздевалку журналистов. На заседании он заявил, что извинился перед Федуном», — подчеркнул Созин.