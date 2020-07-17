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17.07.2020 17:20
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Штрафа оказалось мало. Медведеву пришлось еще и извиниться перед Федуном

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев на заседании комитета по этике РФС признал, что шутка про «Спартак» была неудачной. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на члена комитета Андрея Созина.

«Медведев присутствовал на заседании по видеосвязи, он сказал: «Шутка про «Спартак» была неудачной». Также Медведев признал, что неправильным было пустить в раздевалку журналистов. На заседании он заявил, что извинился перед Федуном», — подчеркнул Созин.

Член комитета по этике также добавил, что Медведев подошел к делу профессионально.

Напомним, что Медведева оштрафовали на 200 тысяч рублей за эту шутку.

После матча 26-го тура чемпионата РПЛ «Краснодар» — «Зенит» (2:4) петербургский клуб опубликовал в своих социальных сетях видео празднования победы в чемпионате. Случайно в кадр попали нападающие Артем Дзюба и Сердар Азмун, изображающие половой акт. Позже Медведев, комментируя этот эпизод, предположил, что Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в полуфинале Кубка России. В ответ «Спартак» подал жалобу в РФС.

Полуфинал Кубка России «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге 19 июля.

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Комментарии (2)

Василий Марущак
Всё зависит от счёта на табло в воскресенье вечером, а заранее извиняться это вы уже простите, но дайте зениту возможность подтвердить свои слова делом.
mik70
Хотелось думать, что топ менеджмент Газпрома/Зенита умнее. Увы
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