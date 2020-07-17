FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +25
71.23р81.23р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
17.07.2020 17:08
0
Печать

«Интерфакс»: Мазут разлился в Карелии после аварии на Ондской ГЭС

Сотни килограммов мазута попали в акваторию Беломорско-Балтийского канала после аварии на карельской гидроэлектростанции.

«Произошла авария с выбросом мазута в акваторию. Обнаружено мазутное пятно. В 13:40 были обнаружены сгустки пятен вдоль береговой линии. По предварительной информации, объем разлива составил до 300 кг», — сообщает 17 июля «Интерфакс» со ссылкой МЧС.

В ведомстве пояснили, что ведутся работы по установке боновых заграждений. На месте ЧП находятся 25 человек и 13 единиц техники, а также три плавсредства.

Отметим, что Беломорско-Балтийский канал имеет длину 227 км и соединяет Белое море с Онежским озером, а также имеет выход в Балтийское море. Построенная в 1957 году Ондская ГЭС находится реке Онде рядом с посёлком Надвоицы.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний