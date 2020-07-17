«Интерфакс»: Мазут разлился в Карелии после аварии на Ондской ГЭС
Сотни килограммов мазута попали в акваторию Беломорско-Балтийского канала после аварии на карельской гидроэлектростанции.
«Произошла авария с выбросом мазута в акваторию. Обнаружено мазутное пятно. В 13:40 были обнаружены сгустки пятен вдоль береговой линии. По предварительной информации, объем разлива составил до 300 кг», — сообщает 17 июля «Интерфакс» со ссылкой МЧС.
В ведомстве пояснили, что ведутся работы по установке боновых заграждений. На месте ЧП находятся 25 человек и 13 единиц техники, а также три плавсредства.
Отметим, что Беломорско-Балтийский канал имеет длину 227 км и соединяет Белое море с Онежским озером, а также имеет выход в Балтийское море. Построенная в 1957 году Ондская ГЭС находится реке Онде рядом с посёлком Надвоицы.