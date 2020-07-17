«Интерфакс»: Мазут разлился в Карелии после аварии на Ондской ГЭС

Сотни килограммов мазута попали в акваторию Беломорско-Балтийского канала после аварии на карельской гидроэлектростанции.

«Произошла авария с выбросом мазута в акваторию. Обнаружено мазутное пятно. В 13:40 были обнаружены сгустки пятен вдоль береговой линии. По предварительной информации, объем разлива составил до 300 кг», — сообщает 17 июля «Интерфакс» со ссылкой МЧС.

В ведомстве пояснили, что ведутся работы по установке боновых заграждений. На месте ЧП находятся 25 человек и 13 единиц техники, а также три плавсредства.