Как сообщает комитет 17 июля, более половины всей площади — 26 тысяч квадратных метров — пришлось на автостоянку для размещения автобусов, грузового и легкового транспорта на ул. Передовиков, напротив дома 11, корпус 1. Это площадка с забором, будками, шлагбаумом и пунктом охраны. «Ранее данная территория являлась предметом договора с ООО «Арго», однако договор был расторгнут, компания прекратила свою деятельность», — уточняют в ККИ.

Там же, недалеко, напротив дома 29 по улице Передовиков, под стоянку оказались заняты еще 5 тысяч квадратных метров. Большая часть была сдана в аренду ООО «Нордавто», но договор расторгнут, и компания прекратила свою деятельность. Остальное и вовсе в аренду не сдавали. На проспекте Косыгина была выявлена открытая охраняемая стоянка площадью более 10 тыс. кв. м., использовалась она в отсутствие правоустанавливающих документов.



Другие объекты меньше. На улице Ушинского, около дома № 12 были демонтированы оградительные элементы и въездная группа автосервиса. Они были размещены за пределами арендуемых у города участков. Такая же ситуация у дома № 81 по улице Первого Мая в Парглово. На Кубинской улице, вблизи дома 74, лит. Сам павильон автосервиса площадью более 20 кв. м. расположен без договора аренды.



«На всех выявленных объектах были размещены уведомления о необходимости добровольного освобождения земельных участков, аналогичные уведомления были вручены выявленным землепользователям, - сообщает комитет. - В установленные сроки земельные участки освобождены не были. В этой связи мероприятия по освобождению самовольно занятых земельных участков, демонтажу незаконно установленных элементов благоустройства проводятся сотрудниками ККИ совместно с подведомственной организацией». Землепользователей будут привлекать к административной ответственности за самовольное размещение и перемещение элемента благоустройства. Кроме того, с них попытаются взыскать средства, затраченные на работы по освобождению участков.

