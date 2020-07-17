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17.07.2020 16:22
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Кадыров считает «опасными» чиновников Чечни, не подписанных в соцсетях на провластный телеканал ЧГТРК «Грозный»

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал своих подчинённых подписаться на аккануты ЧГТРК «Грозный» в социальных сетях. Судя по его словам, те, кто этого не сделает, попадут под подозрение.

«Я не понимаю, если у человека есть страница в "Инстаграме", как он может не подписаться на канал ЧГТРК "Грозный". Вся информация находится там. Госслужащий, работник, который не интересуется ситуацией на своей родине — какие решения принимаются, улучшения и изменения происходят, какие выступления бывают, — он не работник. Если ему нет до этого дела, его нельзя назвать работником и тем более товарищем на нашем пути», — цитирует Кадырова «Медиазона» 17 июля.

«Они опасны для нас», — приводит перевод слов лидера Чечни о таких чиновниках издание «Кавказ Реалии», включённое минюстом в список иноагентов.

Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» — основной официальный канал вещания в Чечне, который выступает, в том числе, площадкой для заявлений Кадырова. Эта вещательная организация Чеченской республики в форме государственного бюджетного учреждения включает в себя радио «Грозный», а также региональный и спутниковый телеканал «Грозный». Трансляция ведётся на чеченском и русском языках.

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Комментарии (4)

Петр Петров
Я догадывался что рано или поздно они будут заставлять из под палки смотреть тв
Zloi_prohozhiy
а кадыров разобрался со своими соотечественниками, которые недавно таксиста за 140 рублей избили? Или испугался и сделал вид, что не в курсе?
krasnonosov
А еще можно чиновников клеймить профилем путина, кадырова и шойгу. Если нет на лбу тройного клейма, то это повод для подозрений.
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