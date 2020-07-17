Кадыров считает «опасными» чиновников Чечни, не подписанных в соцсетях на провластный телеканал ЧГТРК «Грозный»

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал своих подчинённых подписаться на аккануты ЧГТРК «Грозный» в социальных сетях. Судя по его словам, те, кто этого не сделает, попадут под подозрение.

«Я не понимаю, если у человека есть страница в "Инстаграме", как он может не подписаться на канал ЧГТРК "Грозный". Вся информация находится там. Госслужащий, работник, который не интересуется ситуацией на своей родине — какие решения принимаются, улучшения и изменения происходят, какие выступления бывают, — он не работник. Если ему нет до этого дела, его нельзя назвать работником и тем более товарищем на нашем пути», — цитирует Кадырова «Медиазона» 17 июля.