Кадыров считает «опасными» чиновников Чечни, не подписанных в соцсетях на провластный телеканал ЧГТРК «Грозный»
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал своих подчинённых подписаться на аккануты ЧГТРК «Грозный» в социальных сетях. Судя по его словам, те, кто этого не сделает, попадут под подозрение.
«Я не понимаю, если у человека есть страница в "Инстаграме", как он может не подписаться на канал ЧГТРК "Грозный". Вся информация находится там. Госслужащий, работник, который не интересуется ситуацией на своей родине — какие решения принимаются, улучшения и изменения происходят, какие выступления бывают, — он не работник. Если ему нет до этого дела, его нельзя назвать работником и тем более товарищем на нашем пути», — цитирует Кадырова «Медиазона» 17 июля.
«Они опасны для нас», — приводит перевод слов лидера Чечни о таких чиновниках издание «Кавказ Реалии», включённое минюстом в список иноагентов.
Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» — основной официальный канал вещания в Чечне, который выступает, в том числе, площадкой для заявлений Кадырова. Эта вещательная организация Чеченской республики в форме государственного бюджетного учреждения включает в себя радио «Грозный», а также региональный и спутниковый телеканал «Грозный». Трансляция ведётся на чеченском и русском языках.