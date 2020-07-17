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17.07.2020 16:18
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Следи за руками. Алгоритмы «ВКонтакте» научат распознавать средний палец и другие неприличные жесты

«ВКонтакте» проводит эксперимент по обучению алгоритмов своего сервиса создания видеоклипов распознавать неприличные жесты. Об этом 17 июля говорится в опубликованном сообщении социальной сети.

«"ВКонтакте" обучает алгоритмы распознавать неприличные жесты в "Клипах". <...> Тестирование проходит в рамках эксперимента: команда платформы предполагает, что такое решение сделает просмотр роликов более комфортным для зрителей, а также поможет не сталкиваться с негативом», — говорится в опубликованном сообщении.

В начале этого лета соцсеть запустила сервис создания коротких вертикальных видео длительностью до одной минуты, управлять которыми можно руками. Пока что он анализирует стандартные действия пользователя и преобразует их в команды. Например, таким образом возможно начать и остановить запись, включить просмотр и поставить на паузу видео, а также запустить всевозможные эффекты или интерактивы со зрителями.

В перспективе сервис сможет выявлять в роликах неприличные жесты и скрывать их от пользователя. «Например, если кто-то показывает средний палец, а затем размывать их или закрывать чёрным прямоугольником», — уточняется в сообщении «ВКонтакте».

По данным соцсети, за первый месяц работы «Клипы» собрали три миллиарда просмотров. В среднем в сутки видео собирают по 183 миллиона просмотров, 6,5 миллиона отметок «нравится» и 108 тысяч комментариев.

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