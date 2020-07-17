Около сотни жителей Ростова-на-Дону оказались затоплены в своих домах. Спасателям пришлось доставлять их на сушу с помощью надувных лодок. Об этом 17 июля рассказали в региональном ведомстве.



Основные работы пришлись на район Привокзальной площади и на Текучевский мост, говорится в сообщении.

