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17.07.2020 16:08
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Сотне жителей Ростова-на-Дону пришлось спасаться от воды на лодках

Около сотни жителей Ростова-на-Дону оказались затоплены в своих домах. Спасателям пришлось доставлять их на сушу с помощью надувных лодок. Об этом 17 июля рассказали в региональном ведомстве.

Основные работы пришлись на район Привокзальной площади и на Текучевский мост, говорится в сообщении.

В мэрии добавили, что больше всего от ливней пострадали Советский и Железнодорожные районы города. Там зафиксирована 21 аварийная ситуация. Ливневыми стоками оказались затоплены шесть социально значимых объектов.

Кадры из затопленного города можно посмотреть на «Фонтанке». Ливни с порывистым ветром и градом продлятся в Ростове-на-Дону до 18 июля.

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