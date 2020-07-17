Сотне жителей Ростова-на-Дону пришлось спасаться от воды на лодках
Около сотни жителей Ростова-на-Дону оказались затоплены в своих домах. Спасателям пришлось доставлять их на сушу с помощью надувных лодок. Об этом 17 июля рассказали в региональном ведомстве.
Основные работы пришлись на район Привокзальной площади и на Текучевский мост, говорится в сообщении.
В мэрии добавили, что больше всего от ливней пострадали Советский и Железнодорожные районы города. Там зафиксирована 21 аварийная ситуация. Ливневыми стоками оказались затоплены шесть социально значимых объектов.
Кадры из затопленного города можно посмотреть на «Фонтанке». Ливни с порывистым ветром и градом продлятся в Ростове-на-Дону до 18 июля.