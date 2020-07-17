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17.07.2020 16:03
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В МИД Китая обвинили США в «потере рассудка»

Китайское министерство иностранных дел заявило, что американское руководство поступает безрассудно в отношениях с Пекином.

«Американские чиновники используют критику Китая для отвлечения внимания от внутренних политических проблем. До такой степени, что теряют рассудок и сходят с ума», — цитирует 17 июля заявление представителя МИД КНР Хуа Чуньин Asia Times.

По ее словам, Пекин не собирается занять место Америки. В китайском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду на то, что США вернутся к рациональности. Ранее Чуньин также раскритиковала США за противодействие компании Huawei.

Администрация Дональда Трампа накануне решила ввести санкции против Пекина из-за ситуации в Гонконге.

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