В МИД Китая обвинили США в «потере рассудка»

Китайское министерство иностранных дел заявило, что американское руководство поступает безрассудно в отношениях с Пекином.

«Американские чиновники используют критику Китая для отвлечения внимания от внутренних политических проблем. До такой степени, что теряют рассудок и сходят с ума», — цитирует 17 июля заявление представителя МИД КНР Хуа Чуньин Asia Times.

По ее словам, Пекин не собирается занять место Америки. В китайском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду на то, что США вернутся к рациональности. Ранее Чуньин также раскритиковала США за противодействие компании Huawei.