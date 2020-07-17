Состоятельный петербуржец два года бегал от алиментов, пока бывшая жена надеялась, что он вспомнит о детях сам

Как сообщает 17 июля пресс-служба УФССП по Петербургу, суд обязал 37-летнего петербуржца выплачивать треть всех доходов на содержание двух несовершеннолетних детей. Платить мужчина не спешил, а его бывшая супруга около двух лет не обращалась к судебным приставам, надеясь, что мужчина сам вспомнит о своих детях и будет исполнять решение суда добровольно. Однако этого не произошло, хотя должник является очень состоятельным человеком.

В итоге в отделе судебных приставов Приморского района было возбуждено исполнительное производство. Пристав-исполнитель рассчитал задолженность, и она составила 1 700 000 рублей. В отношении должника применили меры принудительного характера, в том числе вынесли постановление об удержании 70% зарплаты. За счет этого была погашена большая часть задолженности, оставалось еще 600 000 рублей.

В это время мужчина попытался продать свою квартиру, однако из-за наложенного запрета регистрационных действий с недвижимостью не смог этого сделать. Сорванная сделка наконец вынудила неплательщика отправиться к приставам, а потом и в банк, чтобы полностью погасить алиментный долг. Деньги были в полном объеме перечислены в пользу взыскательницы, а текущие алиментные платежи взяли на контроль судебные приставы.