FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +25
71.23р81.23р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
17.07.2020 15:43
6
Печать

В Петербурге полицейский УАЗ протаранил «Нексию». Кажется, мигалки включились после столкновения

На Московском шоссе в Петербурге полицейские попали в аварию. «Фонтанка» показывает стремительный абордаж.

ДТП с участием сотрудников случилось днем 17 июля. УАЗ мчал по шоссе, а «Нексия» поворачивала налево. Преимущество движения было за полицейскими, но не исключено, что им загорался запрещающий сигнал светофора, а легковой автомобиль заканчивал маневр.

Фонтанка.ру

Просмотр видеозаписи может оставить впечатление, что полицейские включили проблесковые маяки после столкновения с «Нексией».

«Полиции собралось, как при задержании особо опасных», — оставляют очевидцы комментарии в группе «ДТП и ЧП».

В пресс-службе УГИБДД виновником аварии назначили 31-летнего водителя «Нексии»:

«Около 12:05 в Московском районе города Санкт-Петербурга, на Московском шоссе, у дома 13, водитель при совершении поворота налево не предоставил преимущество двигавшемуся во встречном направлении служебному автомобилю ППС «УАЗ Патриот». В данном ДТП никто не пострадал».

За 17 июля уже вторая полицейская машина попадает в аварию. Во Фрунзенском районе не повезло машине ДПС.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (6)

michailPotapov
Учоный на нексии не знает правил - перед ментами не выеживайся
260928241
Вопрос с Нексией, вопрос толерантности .
Vahmistroff
Все зависти от того на какой свет светофора выехал на перекресток УАЗ: если на зеленый или желтый, то виновата Нексия, если на красный, то сам УАЗ.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний