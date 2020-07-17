ДТП с участием сотрудников случилось днем 17 июля. УАЗ мчал по шоссе, а «Нексия» поворачивала налево. Преимущество движения было за полицейскими, но не исключено, что им загорался запрещающий сигнал светофора, а легковой автомобиль заканчивал маневр.

На Московском шоссе в Петербурге полицейские попали в аварию. «Фонтанка» показывает стремительный абордаж.

«Полиции собралось, как при задержании особо опасных», — оставляют очевидцы комментарии в группе «ДТП и ЧП».

Просмотр видеозаписи может оставить впечатление, что полицейские включили проблесковые маяки после столкновения с «Нексией».

В пресс-службе УГИБДД виновником аварии назначили 31-летнего водителя «Нексии»:

«Около 12:05 в Московском районе города Санкт-Петербурга, на Московском шоссе, у дома 13, водитель при совершении поворота налево не предоставил преимущество двигавшемуся во встречном направлении служебному автомобилю ППС «УАЗ Патриот». В данном ДТП никто не пострадал».

За 17 июля уже вторая полицейская машина попадает в аварию. Во Фрунзенском районе не повезло машине ДПС.