Из Большого порта не выпускают немецкое судно из-за долга перед Балтийской топливной компанией
Капитан «Большого порта Санкт-Петербург» запретил выпускать с территории порта контейнеровоз Conger немецкой компании по решению Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. Распоряжение об этом появилось на сайте Администрации морских портов Балтийского моря.
Суд арестовал судно 15 июня по иску Балтийской топливной компании (БТК) к Conger Elbpartner Shipping Company Limited и запретил выпускать судно из «Большого порта Санкт-Петербург».
Как стало известно из материалов дела, БТК поставила на контейнеровоз 125 метрических тонн топлива на общую сумму 34,7 тыс. долларов, но не получила оплату в установленный срок — до 22 июня.
Балтийская топливная компания основана в Петербурге в 2008 году. Она имеет собственный танкерный флот по обеспечению судов топливом и маслом всех видов. По данным СПАРК, выручка компании в 2019 году составила 27,3 млрд рублей.