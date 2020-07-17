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17.07.2020 15:48
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Из Большого порта не выпускают немецкое судно из-за долга перед Балтийской топливной компанией

Капитан «Большого порта Санкт-Петербург» запретил выпускать с территории порта контейнеровоз Conger немецкой компании по решению Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. Распоряжение об этом появилось на сайте Администрации морских портов Балтийского моря.

Суд арестовал судно 15 июня по иску Балтийской топливной компании (БТК) к Conger Elbpartner Shipping Company Limited и запретил выпускать судно из «Большого порта Санкт-Петербург».

Как стало известно из материалов дела, БТК поставила на контейнеровоз 125 метрических тонн топлива на общую сумму 34,7 тыс. долларов, но не получила оплату в установленный срок — до 22 июня.

Балтийская топливная компания основана в Петербурге в 2008 году. Она имеет собственный танкерный флот по обеспечению судов топливом и маслом всех видов. По данным СПАРК, выручка компании в 2019 году составила 27,3 млрд рублей.

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