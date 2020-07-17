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17.07.2020 15:23
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Гендиректора «Зенита» оштрафовали на 200 тысяч за высказывание про «Спартак»

Комитет по этике РФС наказал генерального директора «Зенита» Александра Медведева за его высказывание в адрес московского «Спартака». Как сообщает Sport24 в пятницу, 17 июля, руководитель петербургской команды оштрафован на 200 тысяч рублей.

«Медведев получил штраф в размере 200 тысяч рублей и замечание за комментарий по нашумевшему видео из раздевалки "Зенита"», - подчеркнул член комитета по этике РФС Андрей Созин.

Напомним, что после матча 26-го тура чемпионата РПЛ «Краснодар» — «Зенит» (2:4) петербургский клуб опубликовал в своих социальных сетях видео празднования победы в чемпионате. Случайно в кадр попали нападающие Артем Дзюба и Сердар Азмун, изображающие половой акт. Позже Медведев, комментируя этот эпизод, предположил, что Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в полуфинале Кубка России. В ответ «Спартак» подал жалобу в РФС.

Напомним, полуфинал Кубка России «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге 19 июля.

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Комментарии (4)

Geezer
А видео самому не посмотреть? Или боитесь возбудиться от просмотра и наконец осознать свою ориентацию и факт того, что шутить не умеете, хоть и стараетесь?
По сабжу - логично будет вернуть штраф после победы, потому как за правду штрафовать глупо. Достало нытье КБ по любому поводу, начиная от календаря и судейства и заканчивая обидками, бабское нытье одно.. ещё немаловажный факт - шутка Медведева являлась отсылкой к знаменитому заряду фанатов команды - соперника свиноты -" е5 Спартак!" Это ж классиеп
медведь Дмитрий
Честно говоря , не понимаю за что штраф ????
Медведев сказал: Дзюба очевидно хочет показать ,что он сделает со Спартаком ......вообще то это не утверждение .
медведь Дмитрий
Честно говоря , хрен пойми за что штраф ????
Медведев сказал: Дзюба очевидно хочет показать ,что он сделает со Спартаком ......вообще то это не утверждение .
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