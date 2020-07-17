Гендиректора «Зенита» оштрафовали на 200 тысяч за высказывание про «Спартак»

Комитет по этике РФС наказал генерального директора «Зенита» Александра Медведева за его высказывание в адрес московского «Спартака». Как сообщает Sport24 в пятницу, 17 июля, руководитель петербургской команды оштрафован на 200 тысяч рублей.

«Медведев получил штраф в размере 200 тысяч рублей и замечание за комментарий по нашумевшему видео из раздевалки "Зенита"», - подчеркнул член комитета по этике РФС Андрей Созин.

Напомним, что после матча 26-го тура чемпионата РПЛ «Краснодар» — «Зенит» (2:4) петербургский клуб опубликовал в своих социальных сетях видео празднования победы в чемпионате. Случайно в кадр попали нападающие Артем Дзюба и Сердар Азмун, изображающие половой акт. Позже Медведев, комментируя этот эпизод, предположил, что Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в полуфинале Кубка России. В ответ «Спартак» подал жалобу в РФС.