«Росгеология» нащупает дно для «Мегафона». Компания исследует океанский рельеф для прокладки межконтинентального оптоволоконного кабеля через Арктику

Судно «Профессор Логачев» 21 июля выйдет из Петербурга в исследовательскую экспедицию для изучения рельефа океанского дна, чтобы проложить через Северный Ледовитый океан по оптимальному маршруту оптоволоконный кабель из Европы в Азию общей стоимостью 1,2 млрд долларов. Экспедиция продлится три месяца, после чего в 2021 году начнется отбор подрядчиков, а к 2023 году руководство заказчика, ПАО «Мегафон», планирует завершить прокладку кабеля. Первый этап проекта — исследование океанского дна — завершится в ноябре текущего года силами холдинга «Росгеология» и позволит инженерам «Мегафона» проложить кабель по дну океана с минимальными рисками аварий. Для этого «Росгеологии» предстоит изучить 6500 км рельефа.

«Компания обладает исследовательским флотом для проведения сейсмических экологоразведочных работ, которые будут осуществляться с помощью глубоководных аппаратов российского производства с технологией телеметрии на глубине 6000 м. Судно «Профессор Логачев» оснащено по последнему слову техники и готово к отплытию из Петербурга в Мурманск 21 июля», — сообщает Сергей Горьков, генеральный директор «Росгеологии». Сумму контракта с подрядчиком «Мегафон» не раскрыл. «Азиатско-Тихоокеанский регион — это огромный потребитель трафика с огромным количеством девайсов, устройств, дата-центров, а контент в основном сосредоточен на серверах в Европе, и от того, как быстро этот транспортный мостик между Европой и Азией будет налажен, зависит очень много. Мир сейчас стал очень требователен к показателю задержки. К примеру, на фондовом рынке сейчас операции по покупке и продаже ценных бумаг сейчас делают роботы, и от того, как быстро поступит информация, зависит прибыль брокеров», — рассказал о предпосылках к реализации масштабного проекта Геворк Вермишян, генеральный директор ПАО «МегаФон».

Немаловажной частью проекта, по словам руководителя «Мегафона», является создание отводов — ответвлений транспортной линии кабеля до российских арктических регионов. На карте проекта их отмечено 12, но количество может корректироваться в процессе реализации проекта. Ключевые отводы будут проложены к Мурманску и Анадырю, рассказал Вермишян. Кабель будет защищён от повреждений специальной системой оплётки, толщина которой будет варьироваться от 1,5 до 7 см а зависимости от глубины. Геворг Вермишян также отметил, что ни сроки реализации, ни инвестиционный план проекта не корректировались в связи с пандемией. Как и сообщалось годом ранее, в проект будет инвестировано от 0,8 до 1,2 млрд долларов. Над проектом первого трансарктического кабеля будет работать международный консорциум, во главе с «Мегафоном» и финской компанией Cinia, с которой оператор подписал соглашение на ПМЭФ-2019. Финансовую поддержку проекту окажет синдикат инвестиционных компаний. Задача «Мегафона» в этом проекте — провести исследования и получить все необходимые разрешения для того, чтобы кабель был проложен.