КИО пошел на «Компромисс». Бару на Рубинштейна разрешили поставить столики рядом с Довлатовым, жители насторожились

Комитет имущественных отношений Петербурга разрешил бару «Компромисс» на улице Рубинштейна, 23, установить столики на участке с памятником Сергею Довлатову. По данным РГИС, разрешение компании было выдано 13 июля. Оно действительно до 15 октября.



Этот факт возмутил жителей дома, которые 17 июля написали об этом в своем блоге. «Что ж, бар сможет сэкономить на одном столике», — заметил автор поста, имея в виду «мебель», являющуюся частью памятника.

В баре «Компромисс» корреспонденту «Фонтанки» подтвердили эту информацию и пообещали бережно относиться к памятнику. «Мы всех гостей просим за него не садиться и стараемся убирать его постоянно, если вдруг кто-то оставляет стаканчики или бычки вокруг», — сказал сотрудник заведения. По его словам, столики стоят примерно в метре от Довлатова, ближе к самому бару.