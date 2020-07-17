Банк России сообщил о выходе темпов кредитования почти на докризисный уровень
Темпы кредитования в России в июне практически вышли на докризисный уровень, следует из материалов ЦБ РФ «О ликвидности банковского сектора», обнародованных 17 июля.
Корпоративный портфель кредитования, по данным ЦБ, в июне вырос на
«В июне темпы кредитования практически вышли на докризисный уровень. Корпоративный кредитный портфель вырос на
По данным ЦБ, у системно значимых кредитных организаций темп роста кредитования составил
Также ЦБ отмечает рост розничного кредитования на
В июне, по данным госкорпорации «Дом.РФ», банки выдали около 100 млрд рублей кредитов в рамках этой программы, а с момента запуска ее в конце апреля — около 160 млрд рублей из общего лимита в 740 млрд рублей. Вместе с тем некоторые крупнейшие банки снизили ставки по ипотеке на 0,3–1,3 п.п., что оказывает дополнительную поддержку спросу.
Темп роста необеспеченных кредитов, как следует из документа, в июне составил