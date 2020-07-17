Банк России сообщил о выходе темпов кредитования почти на докризисный уровень

По данным ЦБ, у системно значимых кредитных организаций темп роста кредитования составил 0,3 %, а у остальных кредитных организаций из топ-100 — 1,5 %.

«В июне темпы кредитования практически вышли на докризисный уровень. Корпоративный кредитный портфель вырос на 0,5 % после околонулевого роста в мае», — говорится в документе.

Темпы кредитования в России в июне практически вышли на докризисный уровень, следует из материалов ЦБ РФ «О ликвидности банковского сектора», обнародованных 17 июля.

Также ЦБ отмечает рост розничного кредитования на 1 % после 0,2 % в мае и снижения на 0,7 % в апреле. Кроме того, отмечается рост ипотеки, по данным 30 крупнейших банков, доля которых составляет 83 %, он составил 1,5 % . Это обусловлено, в том числе, действием программы льготной ипотеки под 6,5 %.

В июне, по данным госкорпорации «Дом.РФ», банки выдали около 100 млрд рублей кредитов в рамках этой программы, а с момента запуска ее в конце апреля — около 160 млрд рублей из общего лимита в 740 млрд рублей. Вместе с тем некоторые крупнейшие банки снизили ставки по ипотеке на 0,3–1,3 п.п., что оказывает дополнительную поддержку спросу.