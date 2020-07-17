Водители ушли в пятничный отрыв на КАД. После развязки с Колтушским таксист «зачем-то догнал «Газель»
Только за первую половину дня пятницы, 17 июля, автомобилисты наблюдали на КАД Петербурга уже несколько ДТП, причем два из них — с такси. Одно даже попало на видео.
Сразу о трех авариях на внешнем кольце КАД сообщил в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Виктор. В двух из них, судя по видео, машины пострадали несильно, а вот в третьей повреждения были уже посерьезнее.
По словам очевидца, на съезде на проспект Культуры «компания автомобилистов решила устроить тройничок», одним из участников оказался каршеринг. На вантовом мосту легковой Hyundai сервиса такси «Ситимобил» стукнул Peugeot 307. И, наконец, после съезда в Янино «Яндекс.Такси» врезалось сзади в грузовик.
Последнее ДТП, как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», произошло около 8:30 во второй полосе на 96-м километре внешнего кольца КАД. Столкнулись легковой автомобиль и грузовая «Газель». В результате аварии никто не пострадал.
Момент столкновения заснял один из очевидцев. «На внешнем кольце КАД после развязки с Колтушским шоссе... «Яндекс» зачем-то догнал «Газель».... Может, не приметил...» — рассказал в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Андрей. На видео видно, что таксист изначально ехал в соседнем с фургоном ряду, но по непонятной причине перестроился и врезался в него.