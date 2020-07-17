Только за первую половину дня пятницы, 17 июля, автомобилисты наблюдали на КАД Петербурга уже несколько ДТП, причем два из них — с такси. Одно даже попало на видео.



Сразу о трех авариях на внешнем кольце КАД сообщил в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Виктор. В двух из них, судя по видео, машины пострадали несильно, а вот в третьей повреждения были уже посерьезнее.

По словам очевидца, на съезде на проспект Культуры «компания автомобилистов решила устроить тройничок», одним из участников оказался каршеринг. На вантовом мосту легковой Hyundai сервиса такси «Ситимобил» стукнул Peugeot 307. И, наконец, после съезда в Янино «Яндекс.Такси» врезалось сзади в грузовик.