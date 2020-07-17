ФСБ: В Хабаровске предотвращён теракт в «местах массового скопления людей»

«Задержан гражданин одной из центрально-азиатских республик 1988 года рождения, планировавший по указанию главарей международных террористов совершение террористического акта с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей», — сообщили в ФСБ.

Как передаёт ТАСС , теракт готовили в местах массового скопления людей. Планировали его главари международных террористов.

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Хабаровске 17 июля. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В дальнейшем он якобы собирался отбыть в зону боевых действий на Ближнем Востоке.



«Изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие, флаг международной террористической организации. В телефоне задержанного обнаружена видеозапись его так называемой присяги главарям террористов и переписка с обсуждением планируемого теракта», — отметили в спецслужбе.



В Хабаровске уже несколько дней проходят акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Тот через адвоката передал, что массовые выступления не одобряет. Местные власти на фоне протестных настроений хотят ужесточить коронавирусные ограничения.