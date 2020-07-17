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17.07.2020 13:57
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ФСБ: В Хабаровске предотвращён теракт в «местах массового скопления людей»

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Хабаровске 17 июля. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как передаёт ТАСС, теракт готовили в местах массового скопления людей. Планировали его главари международных террористов.

«Задержан гражданин одной из центрально-азиатских республик 1988 года рождения, планировавший по указанию главарей международных террористов совершение террористического акта с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей», — сообщили в ФСБ.

В дальнейшем он якобы собирался отбыть в зону боевых действий на Ближнем Востоке.

«Изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие, флаг международной террористической организации. В телефоне задержанного обнаружена видеозапись его так называемой присяги главарям террористов и переписка с обсуждением планируемого теракта», — отметили в спецслужбе.

В Хабаровске уже несколько дней проходят акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Тот через адвоката передал, что массовые выступления не одобряет. Местные власти на фоне протестных настроений хотят ужесточить коронавирусные ограничения.

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Комментарии (21)

Swift_5e4d8a276f5e8
...... писец, днище днищное ..... КГБ, от этих фарисеев на подтанцовке у лысого короля в золотом парике (по мотивам Джоани Родари), в гробу переворачивается ....
kusto
Кого-то там повязали с замазанным лицом - типа террориста. Такие ролики они каждый день могут сотнями на гора выдавать. Доказательства где?
Komarinsk2019
О, так это, наверное, генерал Золотов террористов обезвредил, как он это умеет! :)
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