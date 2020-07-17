Москва — не Россия. По уровню коллективного иммунитета к коронавирусу столица оказалась ближе к Нью-Йорку, чем к остальной стране
Мэр Москвы Сергей Собяинин заявил, что в столице коллективный иммунитет к COVID-19 выработан примерно у
«И в Москве, и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у
По его словам, в столице удалось «сгладить пик» и растянуть процесс на три месяца, чего не смогли сделать в США.
При этом Роспотребнадзор указывает на то, что уровень популяционного иммунитета в России составляет порядка
С начала пандемии в стране было выявлено уже 759 203 заболевших коронавирусом. Результаты первого этапа исследования Европейского университета показали, что около