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17.07.2020 13:53
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Москва — не Россия. По уровню коллективного иммунитета к коронавирусу столица оказалась ближе к Нью-Йорку, чем к остальной стране

Мэр Москвы Сергей Собяинин заявил, что в столице коллективный иммунитет к COVID-19 выработан примерно у 60 % населения. По России цифры заметно скромнее.

«И в Москве, и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у 60 % населения», — цитирует 17 июля заявление Сергея Собянина РИА Новости.

По его словам, в столице удалось «сгладить пик» и растянуть процесс на три месяца, чего не смогли сделать в США.

При этом Роспотребнадзор указывает на то, что уровень популяционного иммунитета в России составляет порядка 26 %.

С начала пандемии в стране было выявлено уже 759 203 заболевших коронавирусом. Результаты первого этапа исследования Европейского университета показали, что около 8 % петербуржцев являются носителями антител к коронавирусу. «Инвитро» нашла антитела к COVID-19 у почти 20 % горожан, которые сами обратились в службу для сдачи теста.

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