«Жениться никто не собирается». Песков рассказал про взаимоотношения с США и политику Путина

Отношения России и США никогда не были очень близкими, а Путин избавился от иллюзий и выстраивает внешнюю политику таким образом, чтобы повысить благосостояние россиян.

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос корреспондента «Авторадио» о том, когда отношения России и США перейдут к стадии медового месяца. По его словам, для этого нету повода, потому что сначала надо пожениться, а «жениться никто не собирается». Он отметил, что до 2000 года «у наших руководителей было иллюзорное ощущение», что наступит время «вселенской гармонии, взаимной любви и женитьбы». Но затем руководство страны поняло, что обманулось, и «Путин очень хорошо это понимает». Он осуществляет четкую политику, которая направлена на выстраивание добрых отношений, причем «со всеми странами, которые к этому готовы». «Она преследует единственную цель — это повышение благосостояния россиян», — добавил Песков.