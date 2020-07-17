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17.07.2020 13:46
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Петербурженка, дважды всадившая нож в спину мужа во время ссоры, получила условный срок

Выборгский районный суд Петербурга 17 июля огласил приговор в отношении Анжелы Журавлёвой, которая ровно год назад в приступе гнева дважды воткнула нож в спину своему супругу и попала под статью об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, в 4 утра 17 июля 2019 года супруги Журавлёвы ругались. В какой-то момент в квартире дома № 3 по улице Есенина обстановка накалилась до предела, и женщина схватилась за кухонный нож. В сердцах она дважды ткнула мужа клинком в область спины, задев плевральную полость. Повреждения были расценены как тяжкий вред здоровью.

Подсудимая вину полностью признала, суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с аналогичными испытательным сроком. Также суд взыскал с Журавлёвой 55,5 тысячи рублей в пользу ФОМС.

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Комментарии (5)

f0ntan
Она ему ножи всаживала специально, когда он стоял к ней спиной. Т.е. она момент ярости тщательно обдумала, а не делала это спонтанно в вспышке гнева. Потому что если бы он стоял к ней лицом, когда она бы в него тыркала ножом, то он бы мог уклониться, схватить ее за руку, схватит нож, и вообще тыркнуть ее в ответ или ударить ее в ответ.
Znatok78
А ежели наоборот было бы, муж тоже условкой отделался?
hal9000
Мда..прожить жизнь и быть зарезанным собственной женой..не особо конеш перспектива..
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