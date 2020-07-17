Петербурженка, дважды всадившая нож в спину мужа во время ссоры, получила условный срок
Выборгский районный суд Петербурга 17 июля огласил приговор в отношении Анжелы Журавлёвой, которая ровно год назад в приступе гнева дважды воткнула нож в спину своему супругу и попала под статью об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов, в 4 утра 17 июля 2019 года супруги Журавлёвы ругались. В какой-то момент в квартире дома
Подсудимая вину полностью признала, суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с аналогичными испытательным сроком. Также суд взыскал с Журавлёвой 55,5 тысячи рублей в пользу ФОМС.