Песков рассказал, как ему подфартило

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает удачей, что он работает с «самым блестящим государственным деятелем в мире», называет себя счастливым человеком и иногда любит отдыхать.

Такими соображениями о самом себе Песков поделился с журналистом Юрием Костиным, который на «Авторадио» ведет программу «Личные связи». Пресс-секретарь начал с того, что описал отношение к работе с Путиным. Он отметил, что не знает, что такое творческая свобода, но работу «ношей» назвать не может.

«То, что мне подфартило в жизни, это, конечно, то, что я стал пресс-секретарём Путина. Потому что стать пресс-секретарём, ну, с моей точки зрения, самого блестящего государственного деятеля в мире, самого влиятельного государственного деятеля — это большая удача. Это, конечно, возможность каждый день учиться, не по книгам, а в реальной жизни, ощущать себя в гуще процессов, которые имеют жизненно важное значение не только для нашей страны, но и для всего мира», — рассказал Песков.