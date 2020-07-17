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17.07.2020 13:19
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«Химки» не смогли найти спонсора для выхода в РПЛ. Самара ликует

Подмосковный футбольный клуб «Химки» решил отказаться от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. Как сообщает в пятницу, 17 июня, «Чемпионат.com», это окончательное решение руководства клуба.

Официально о нем должны объявить после полуфинала Кубка России в воскресенье, 19 июля.

«Химки» по итогам сезона 2019/20 заняли второе место в ФНЛ (второй дивизион российского футбола) и должны были пойти на повышение в классе. Однако у команды возникли проблемы с финансированием. Видимо, «Химкам» так и не удалось найти спонсора, который смог бы обеспечить бюджет для выступления в РПЛ.

Больше всех этой новости наверняка обрадовались в Самаре, где местные «Крылья Советов», занявшие предпоследнее место в сезоне 2019/20, должны были уступить свое место в РПЛ как раз «Химкам». Теперь же самарцы продолжат выступать в сильнейшей российской лиге.

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