«Химки» не смогли найти спонсора для выхода в РПЛ. Самара ликует

Подмосковный футбольный клуб «Химки» решил отказаться от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. Как сообщает в пятницу, 17 июня, «Чемпионат.com», это окончательное решение руководства клуба.

Официально о нем должны объявить после полуфинала Кубка России в воскресенье, 19 июля.

«Химки» по итогам сезона 2019/20 заняли второе место в ФНЛ (второй дивизион российского футбола) и должны были пойти на повышение в классе. Однако у команды возникли проблемы с финансированием. Видимо, «Химкам» так и не удалось найти спонсора, который смог бы обеспечить бюджет для выступления в РПЛ.