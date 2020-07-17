Избавиться от нечистого помогли роботы. В Петербурге продезинфицировали храм инновационным способом
Противокоронавирусную обработку провели в храме Святого Николая Чудотворца в Приморском районе Петербурга 17 июля.
В процессе задействовали мобильный гигиенический центр. Это оборудование российского производства, которое дезинфицирует помещения с помощью аэрозоля диоксида хлора. Аппарат передал храму один из прихожан, он же является разработчиком системы.
«Суть автоматизированной аэрозольной дезинфекции в том, что аппарат мелкодисперсно распыляет экологичный водный раствор, в основе которого кислородактивное действие. Он моментально уничтожает патогены, разрушая биооболочку вирусов, грибов и бактерий, даже в труднодоступных местах. Применение метода позволяет гарантировать сохранность икон, церковной утвари из меди и олова, украшений из позолоты, что принципиально важно при обработке храмов», — рассказал партнер разработчиков мобильного гигиенического центра Александр Шматков.
Храм Святого Николая Чудотворца открылся в 2008 году как временный на период строительства Святодуховского собора на углу Планерной и Долгоозерной улиц. В настоящее время ведутся работы по отделке фасада.