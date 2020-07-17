ДТП с «перевертышем» произошло днем 17 июля на юго-западе Петербурга. На месте работают пожарные и медики.



Как сообщил читатель «Фонтанки» Роман, на проспекте Маршала Жукова столкнулись два легковых автомобиля, и один из них перевернулся на крышу. ДТП произошло на пересечении с дублером Петергофского шоссе, в направлении Ленинского проспекта.

О пострадавших не сообщается, но, как видно на фото, на место прибыли пожарные и машина реанимации. В отдел пропаганды УГИБДД данные об этой аварии пока не поступали.