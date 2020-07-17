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17.07.2020 13:02
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После столкновения двух машин на Маршала Жукова одна оказалась колесами кверху

ДТП с «перевертышем» произошло днем 17 июля на юго-западе Петербурга. На месте работают пожарные и медики.

Как сообщил читатель «Фонтанки» Роман, на проспекте Маршала Жукова столкнулись два легковых автомобиля, и один из них перевернулся на крышу. ДТП произошло на пересечении с дублером Петергофского шоссе, в направлении Ленинского проспекта.

О пострадавших не сообщается, но, как видно на фото, на место прибыли пожарные и машина реанимации. В отдел пропаганды УГИБДД данные об этой аварии пока не поступали.

Фото: читатель «Фонтанки» Роман
Фото: читатель «Фонтанки» Роман
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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