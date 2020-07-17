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17.07.2020 12:46
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Мишустин назначил нового первого замглавы Минэкономразвития

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Андрея Иванова первым замминистра экономического развития, освободив его от должности замминистра финансов. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Назначить Иванова Андрея Юрьевича первым заместителем министра экономического развития РФ, освободив его от занимаемой должности», - говорится в документе.

Иванов работал в Минфине с 2008 года. в 2008-2012 годах он занимал должность заместителя директора департамента, директора департамента бюджетной политики в сфере инноваций, промышленности гражданского назначения, энергетики, связи и частно-государственного партнерства, а с 2012 года был назначен замминистра финансов.

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