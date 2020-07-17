Трусова восстановила четверные прыжки и ждет топовые дизайнерские костюмы для выступлений

Российская фигуристка Александра Трусова после длительной паузы в тренировках, возникшей из-за эпидемии коронавируса, восстановила все четверные прыжки и тройной аксель. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на ее тренера Евгения Плющенко.

«Сборы прошли очень успешно — база фантастическая, все условия, почему я и хотел туда ехать, все мои ожидания подтвердились. Саша восстановила четверные прыжки, все в порядке и с тройным акселем, и с флипом, и с риттбергером, и со всеми прыжками. Понятно, что еще нужно время вкатать их», — заявил Плющенко.