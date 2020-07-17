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17.07.2020 12:32
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Трусова восстановила четверные прыжки и ждет топовые дизайнерские костюмы для выступлений

Российская фигуристка Александра Трусова после длительной паузы в тренировках, возникшей из-за эпидемии коронавируса, восстановила все четверные прыжки и тройной аксель. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на ее тренера Евгения Плющенко.

«Сборы прошли очень успешно — база фантастическая, все условия, почему я и хотел туда ехать, все мои ожидания подтвердились. Саша восстановила четверные прыжки, все в порядке и с тройным акселем, и с флипом, и с риттбергером, и со всеми прыжками. Понятно, что еще нужно время вкатать их», — заявил Плющенко.

Также Плющенко сообщил, что совместно с тренером Сергеем Розановым подготовил для Трусовой две новые программы. В них включили шаговые канвы, более характерные для мужского одиночного катания. К созданию костюмов фигуристки будут привлечены известные дизайнеры.

Напомним, 15-летняя Александра Трусова 6 мая ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. По словам Плющенко, решение о переходе принадлежало самой Трусовой и ее родителям. Подробнее об этой ситуации читайте в материале «Фонтанки».

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