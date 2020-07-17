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17.07.2020 12:11
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В Красном Селе автомобиль встретился с автобусом лоб в лоб, а на Ленинском таксист — догнал

Сразу два ДТП с автобусами произошло в Петербурге утром 17 июля. Одному легковой автомобиль приехал в лоб, а второму — в заднюю часть.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Сергей, на пересечении Нагорной улицы и улицы Первого Мая в Красном Селе легковой автомобиль Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом 454-го маршрута.

«У легковушки морда в хлам, сработали подушки. У автобуса слегка замят бампер и разбита фара. Автобус в схватке таки победил) Жертв нет», — пишет он.

В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что столкновение произошло в 5:05 и обошлось без пострадавших.

Вторая авария произошла на Ленинском проспекте. Как пишет в группе очевидец Володя, под мостом торопливый водитель легкового такси Uber догнал сзади автобус, сложив машине капот домиком. О пострадавших не сообщается.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (2)

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А почему на фото рука со смартфоном...один ноготь покрашен а на второй денег не хватило чтоли??
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