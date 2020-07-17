Сразу два ДТП с автобусами произошло в Петербурге утром 17 июля. Одному легковой автомобиль приехал в лоб, а второму — в заднюю часть.



Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Сергей, на пересечении Нагорной улицы и улицы Первого Мая в Красном Селе легковой автомобиль Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом 454-го маршрута.

«У легковушки морда в хлам, сработали подушки. У автобуса слегка замят бампер и разбита фара. Автобус в схватке таки победил) Жертв нет», — пишет он.