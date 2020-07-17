Время жить в Пушкинском районе

Малоэтажность



В Пушкинском районе Санкт-Петербурга, где ведёт комплексное освоение территории строительная компания «Терминал-Ресурс», действует строгий высотный регламент. Новый микрорайон, который развивается на подъезде к Пушкину, получил название «На Царскосельских холмах». На большей части его территории допускается жилое строительство не выше 18 метров — это высота четырёхэтажного дома с мансардой. Застройщик возводит малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы». Благодаря своим характеристикам и местоположению они завоёвывают всё большую популярность.



Плотность населения



При средней плотности населения в Санкт-Петербурге на 2019-й год около 3 700 человек на квадратный километр в Пушкинском районе плотность в 4 раза ниже — порядка 900 чел./кв. км.



Для сохранения комфортной среды проживания на Царскосельских холмах следуют тому же принципу: для этого в жилых комплексах «Образцовых кварталах» проектируются просторные дворы, а на прилегающей территории строятся расширенные межквартальные дороги.



Социальная среда



В «Образцовых кварталах» сформировалась благополучная социальная среда. Отсюда следуют и добрососедские взаимоотношения между жителями малоэтажки: соседи легко знакомятся между собой, их дети совместно играют на оборудованных площадках. Во дворах проводятся общие праздники, легко решаются организационные вопросы, связанные с коммунальным обслуживанием.