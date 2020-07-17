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Время жить в Пушкинском районе
В ближних пригородах жителей привлекают многие факторы. Среди них и низкая плотность населения, и хорошая экология, и возможность выбрать жильё достойного качества по приемлемой цене.
Малоэтажность
В Пушкинском районе Санкт-Петербурга, где ведёт комплексное освоение территории строительная компания «Терминал-Ресурс», действует строгий высотный регламент. Новый микрорайон, который развивается на подъезде к Пушкину, получил название «На Царскосельских холмах». На большей части его территории допускается жилое строительство не выше 18 метров — это высота четырёхэтажного дома с мансардой. Застройщик возводит малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы». Благодаря своим характеристикам и местоположению они завоёвывают всё большую популярность.
Плотность населения
При средней плотности населения в Санкт-Петербурге на 2019-й год около 3 700 человек на квадратный километр в Пушкинском районе плотность в 4 раза ниже — порядка 900 чел./кв. км.
Для сохранения комфортной среды проживания на Царскосельских холмах следуют тому же принципу: для этого в жилых комплексах «Образцовых кварталах» проектируются просторные дворы, а на прилегающей территории строятся расширенные межквартальные дороги.
Социальная среда
В «Образцовых кварталах» сформировалась благополучная социальная среда. Отсюда следуют и добрососедские взаимоотношения между жителями малоэтажки: соседи легко знакомятся между собой, их дети совместно играют на оборудованных площадках. Во дворах проводятся общие праздники, легко решаются организационные вопросы, связанные с коммунальным обслуживанием.
Зелёная зона
В районе низкий уровень шума и смога, этому способствует отсутствие крупных промышленных производств, а также умеренный дорожный траффик. Вблизи от новостроек начинаются знаменитые пушкинские парки. Дворцово-парковые ансамбли Пушкина и исторический центр города включены в список памятников, охраняемых ЮНЕСКО.
Микроклимат
Большая часть территории Петербурга находится высоте, не превышающей два-три метра над уровнем моря. Царскосельские холмы входят в состав Пулковских высот. «Образцовые кварталы» строятся на высоте 60 метров. Такое местоположение оказалась удачным по совокупности климатических факторов. Положительно влияет на условия проживания обилие зелёных насаждений. Неудивительно, что российские монархи возводили свои любимые летние резиденции на юге Санкт-Петербурга.
Парковка и транспорт
На Царскосельских холмах практически отсутствует проблема пробок и парковок. Удачное расположение жилого комплекса и хорошая транспортная инфраструктура позволяют царскосёлам быстро добираться не только до центра Пушкина, Павловска, но и в любую точку Санкт-Петербурга. Автомобилисты могут воспользоваться скоростными трассами: Петербургское, Киевское, Волхонское и Пулковское шоссе, Витебский проспект, КАД, ЗСД. Дорога до ближайших станций метро («Московская, «Купчино», «Звёздная») занимает 20 минут. АО «РЖД» планирует открытие железнодорожной станции на ветке «Луга — Балтийская», после чего до Балтийского вокзала можно будет добраться за 25 минут.
В 2019-м году началось строительство Южной широтной магистрали. Четырехполосная дорога пройдет от Волхонского шоссе к Петрозаводскому. По Сарицкой улице можно будет выехать на Петербургское шоссе.
Качество строительства
Дома в «Образцовых кварталах» построены по кирпично-монолитной технологии из сертифицированных материалов. Застройщик применяет современное оборудование, хорошо зарекомендовавшее себя в Европе. Дома с нулевого уровня оснащены бесшумными швейцарскими лифтами. В качестве системы отопления в них применяются тёплые водяные полы. Технология позволяет отказаться от радиаторов и регулировать температуру в каждой жилой зоне. Класс энергоэффективности построенных объектов — «А» — очень высокий. Жители «Образцовых кварталов» рекомендуют покупку родственникам и друзьям, и сами улучшают свои жилищные условия, приобретая квартиры большей площади в «Образцовых кварталах».
Отдел продаж застройщика: г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовый кварталы»), тел. +7 (812) 719–19–19, www.devcent.ru
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