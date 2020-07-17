В Израиле из-за коронавируса закрываются рестораны и фитнес-центры

Правительство Израиля приняло решение ужесточить ограничения, чтобы сдержать распространение коронавируса, сообщает The Times of Israel.

«Рестораны, спортивные залы и фитнес-клубы будут закрыты в 17:00 в пятницу, но пляжи останутся открытыми, и не будет никаких ограничений на передвижение. Рестораны смогут работать навынос и доставку, а тренажерные залы смогут допускать на тренировки профессиональных спортсменов», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что будут запрещены собрания более 10 человек в помещении и более 20 на улице.