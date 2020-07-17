FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +25
71.23р81.23р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
17.07.2020 11:49
3
Печать

В Израиле из-за коронавируса закрываются рестораны и фитнес-центры

Правительство Израиля приняло решение ужесточить ограничения, чтобы сдержать распространение коронавируса, сообщает The Times of Israel.

«Рестораны, спортивные залы и фитнес-клубы будут закрыты в 17:00 в пятницу, но пляжи останутся открытыми, и не будет никаких ограничений на передвижение. Рестораны смогут работать навынос и доставку, а тренажерные залы смогут допускать на тренировки профессиональных спортсменов», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что будут запрещены собрания более 10 человек в помещении и более 20 на улице.

По данным Минздрава страны, число случаев выявления коронавируса в Израиле составляет 25 305. В общей сложности выздоровели 20 370 человек, зафиксировано 384 смерти, связанные с коронавирусом.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

262166501
🔞 Скучаешь? Успей завести новые знакомства с женщинaми, кoторые тебе подходят!
🔥 Откровенные любительские фото и видео.. ➜ https://is.gd/nazsex
Павел Михайлов
У них там свой Беглов.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний