В Израиле из-за коронавируса закрываются рестораны и фитнес-центры
Правительство Израиля приняло решение ужесточить ограничения, чтобы сдержать распространение коронавируса, сообщает The Times of Israel.
«Рестораны, спортивные залы и фитнес-клубы будут закрыты в 17:00 в пятницу, но пляжи останутся открытыми, и не будет никаких ограничений на передвижение. Рестораны смогут работать навынос и доставку, а тренажерные залы смогут допускать на тренировки профессиональных спортсменов», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что будут запрещены собрания более 10 человек в помещении и более 20 на улице.
По данным Минздрава страны, число случаев выявления коронавируса в Израиле составляет 25 305. В общей сложности выздоровели 20 370 человек, зафиксировано 384 смерти, связанные с коронавирусом.