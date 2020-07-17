Было да сплыло. Ростов-на-Дону уходит под воду из-за ливней
Сильнейшие ливни обрушились на Ростов-на-Дону, из-за чего город буквально уходит под воду. 17 июля пользователи соцсетей делятся впечатляющими фото и видео разгула стихии.
«Призывают готовить лодки»: Ростов топит тропический ливень— Денис Калиничев (@PrivetRostov) July 17, 2020
https://t.co/PCOCOEyMDZ pic.twitter.com/xzSAWSC3qY
На опубликованных кадрах автомобили просто плавают в воде, а местами на дорогах вверх взмыли гейзеры.
Этим утром Ростов очень классный pic.twitter.com/wWg1NJDyCH— Герман бубылда (@whoisShuyskiy) July 17, 2020
Ростов сейчас. pic.twitter.com/kkrEeCTGEM— ❌Печенег пöлöвцев (@parafinus) July 17, 2020
Ростов на Дону. Ливень. Плывем. А где стоки? pic.twitter.com/97Nfr57ChL— Наталия (@Nata4468) July 17, 2020
Сегодня Ростов-на-Дону превратился в Венецию! pic.twitter.com/4WudDfTqmg— ΑЛΞΚСΑНΔΡ161rus (@alex61region) July 17, 2020
«Ростов-на-Дону Онлайн» сообщает в прямой трансляции о семибалльных пробках в городе в полдень и о массе ДТП. Многие улицы затоплены, от дождевой воды спасаются и жители некоторых многоквартирных домов.