FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +25
71.23р81.23р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
17.07.2020 11:33
2
Печать

Было да сплыло. Ростов-на-Дону уходит под воду из-за ливней

Сильнейшие ливни обрушились на Ростов-на-Дону, из-за чего город буквально уходит под воду. 17 июля пользователи соцсетей делятся впечатляющими фото и видео разгула стихии.

На опубликованных кадрах автомобили просто плавают в воде, а местами на дорогах вверх взмыли гейзеры.

«Ростов-на-Дону Онлайн» сообщает в прямой трансляции о семибалльных пробках в городе в полдень и о массе ДТП. Многие улицы затоплены, от дождевой воды спасаются и жители некоторых многоквартирных домов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

262166501
🔞 Скучаешь? Успей завести новые знакомcтва с жeнщинами, которые тебе подходят!
🔥 Откровенные любительские фото и видео.. ➜ https://is.gd/nazsex
kuk-vasyusha
Так они вроде, как каждый год тонут?! Может тоже надо дамбу строить?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний