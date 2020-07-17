Украина организовывает военные учения с привлечением НАТО в ответ на учебные маневры армии РФ

Министр обороны Украины объявил о подготовке учений «Объединенные усилия — 2020», куда могут быть приглашены и военные из стран НАТО.

«Минобороны Украины и Вооруженные силы Украины планируют в это же время [что и Россия], в последнюю декаду сентября, организовать стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия — 2020», — заявил 17 июля Андрей Таран во время заседания Рады, которое транслировалось на сайте парламента.

По его словам, украинская сторона следит за подготовкой российских учений «Кавказ-2020». Таран отметил, что Украина хочет привлечь к своим маневрам и страны НАТО.