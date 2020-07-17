Украина организовывает военные учения с привлечением НАТО в ответ на учебные маневры армии РФ
Министр обороны Украины объявил о подготовке учений «Объединенные усилия — 2020», куда могут быть приглашены и военные из стран НАТО.
«Минобороны Украины и Вооруженные силы Украины планируют в это же время [что и Россия], в последнюю декаду сентября, организовать стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия — 2020», — заявил 17 июля Андрей Таран во время заседания Рады, которое транслировалось на сайте парламента.
По его словам, украинская сторона следит за подготовкой российских учений «Кавказ-2020». Таран отметил, что Украина хочет привлечь к своим маневрам и страны НАТО.
Министр обороны соседней республики также подчеркнул, что не видит угрозы наступления со стороны РФ. «В настоящее время признаков непосредственной подготовки к активным боевым действиям <...> не обнаружено», — рапортовал Таран.
В России сегодня, 17 июля, была объявлена внезапная проверка войск.
Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» будет организовано в сентябре. Министр обороны Сергей Шойгу назвал его «важнейшим мероприятием боевой подготовки ВС РФ».