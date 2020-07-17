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17.07.2020 11:23
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Украина организовывает военные учения с привлечением НАТО в ответ на учебные маневры армии РФ

Министр обороны Украины объявил о подготовке учений «Объединенные усилия — 2020», куда могут быть приглашены и военные из стран НАТО.

«Минобороны Украины и Вооруженные силы Украины планируют в это же время [что и Россия], в последнюю декаду сентября, организовать стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия — 2020», — заявил 17 июля Андрей Таран во время заседания Рады, которое транслировалось на сайте парламента.

По его словам, украинская сторона следит за подготовкой российских учений «Кавказ-2020». Таран отметил, что Украина хочет привлечь к своим маневрам и страны НАТО.

Министр обороны соседней республики также подчеркнул, что не видит угрозы наступления со стороны РФ. «В настоящее время признаков непосредственной подготовки к активным боевым действиям <...> не обнаружено», — рапортовал Таран.

В России сегодня, 17 июля, была объявлена внезапная проверка войск.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» будет организовано в сентябре. Министр обороны Сергей Шойгу назвал его «важнейшим мероприятием боевой подготовки ВС РФ».

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Комментарии (4)

262166501
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Wuhan Proletarian
В армии РФ 20 000 мирных танков - больше чем во всей Европе.
Вот НАТО и, тем более, Украина, выдвигают встречные мирные инициативы..
кто-то страшный
Некоторый брезгливый интерес вызывают тут только два вопроса: 1. Чем окончится это "планирует привлечь", кто впишется? Хотя это еще как-то угадывается: наверняка всадники шпротного апокалипсиса и полтора грузина. 2. И как именно обгадятся на сей раз (массовый выход из строя по причине отравления, атака собственного поселка, боевые действия с лесниками). Ну а результаты вполне предсказуемы и вопросов не вызывают: победит магически вмешавшаяся РФ.
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