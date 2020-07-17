FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +25
71.23р81.23р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
17.07.2020 11:17
0
Печать

Банк России аннулировал лицензию банка «Кузнецкий мост»

ЦБ РФ с 17 июля аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Кузнецкий мост» из-за его добровольной ликвидации, сообщается на сайте регулятора.

«Банк России информирует о принятом решении об аннулировании с 17 июля 2020 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации банк «Кузнецкий мост» акционерное общество банк «Кузнецкий мост», — говорится в сообщении.

Добавляется, что основанием для аннулирования лицензии «Кузнецкого моста» послужило соответствующее ходатайство банка, направленное в ЦБ в связи с решением акционеров о добровольной ликвидации кредитной организации. Согласно представленным в ЦБ отчетным данным, банк располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

«Кузнецкий мост» является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 июля занимал 362-е место в банковской системе РФ.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний