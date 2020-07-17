Банк России аннулировал лицензию банка «Кузнецкий мост»

ЦБ РФ с 17 июля аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Кузнецкий мост» из-за его добровольной ликвидации, сообщается на сайте регулятора.



«Банк России информирует о принятом решении об аннулировании с 17 июля 2020 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации банк «Кузнецкий мост» акционерное общество банк «Кузнецкий мост», — говорится в сообщении.

Добавляется, что основанием для аннулирования лицензии «Кузнецкого моста» послужило соответствующее ходатайство банка, направленное в ЦБ в связи с решением акционеров о добровольной ликвидации кредитной организации. Согласно представленным в ЦБ отчетным данным, банк располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.