В Пулково проверили посылки с ножами из Финляндии, которые разлетались по всей России. Владельцев ждет ответственность

Ножи различных модификаций находили в посылках из Финляндии и Нидерландов, которые прибывали в петербургский аэропорт Пулково в июне и июле. Адресатам придется нести административную ответственность.



Как рассказали 17 июля в пресс-службе Пулковской таможни, ножи нашли в более чем трех десятках почтовых отправлений. Выяснилось, что их покупали в интернет-магазинах, а уже после они буквально разлетались по всей России.