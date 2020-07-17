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17.07.2020 11:12
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В Пулково проверили посылки с ножами из Финляндии, которые разлетались по всей России. Владельцев ждет ответственность

Ножи различных модификаций находили в посылках из Финляндии и Нидерландов, которые прибывали в петербургский аэропорт Пулково в июне и июле. Адресатам придется нести административную ответственность.

Как рассказали 17 июля в пресс-службе Пулковской таможни, ножи нашли в более чем трех десятках почтовых отправлений. Выяснилось, что их покупали в интернет-магазинах, а уже после они буквально разлетались по всей России.

Фото: Пресс-служба Пулковской таможни

«Заказанные по Интернету товары могут относиться не только к холодному клинковому оружию (охотничьему, спортивному), перемещение которого разрешено лишь при наличии разрешительных документов, но и к таким категориям холодного оружия, которое не только запрещено к ввозу и вывозу, а вообще не может перемещаться физическими лицами в качестве товаров для личного пользования», — прокомментировали в пресс-службе.

Только за неделю после проведенных экспертиз, которые показали, что в Россию незаконно пытались ввезти холодное клинковое оружие, Пулковская таможня возбудила шесть дел об административных нарушениях. Владельцы пытались объяснить, что не знали про нормы законодательства, но от ответственности это их не спасет.

Фото: Пресс-служба Пулковской таможни

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Комментарии (12)

SERGEY111
Любая хозяйка если что сможет запросто освежевать своего ненаглядного обычным столовым ножом , так что мне тоже непонятен наезд таможни на обычные ножи спокойно продающиеся в наших магазинах и на рынках .
262166501
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kusto
Честно говоря, не совсем понятно, отчего возбудилась таможня. Ножи как ножи, подобные в любом гипермаркете продаются. Может что-то пора подкрутить в законах?
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