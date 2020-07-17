Банк России аннулировал лицензию Проминвестбанка

Банк России с 17 июля 2020 аннулировал лицензию Проминвестбанка, сообщила пресс-служба регулятора.



«Банк России приказом от 17.07.2020 № ОД-1112 аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного коммерческого банка «Промышленно-инвестиционный банк» (публичное акционерное общество) АКБ «Проминвестбанк» (ПАО) (рег. № 2433, г. Москва). По величине активов кредитная организация занимала 236 место в банковской системе Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основанием для аннулирования лицензии послужило ходатайство кредитной организации, которое было направлено в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации.