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17.07.2020 10:50
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Банк России аннулировал лицензию Проминвестбанка

Банк России с 17 июля 2020 аннулировал лицензию Проминвестбанка, сообщила пресс-служба регулятора.

«Банк России приказом от 17.07.2020 № ОД-1112 аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного коммерческого банка «Промышленно-инвестиционный банк» (публичное акционерное общество) АКБ «Проминвестбанк» (ПАО) (рег. № 2433, г. Москва). По величине активов кредитная организация занимала 236 место в банковской системе Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основанием для аннулирования лицензии послужило ходатайство кредитной организации, которое было направлено в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации.

В ЦБ РФ добавили, что банк, согласно отчетным данным, располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

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Комментарии (2)

f0ntan
Банк, решивший ликвидироваться добровольно, предупредил заранее о своем желании своих клиентов, которые открыли там счета? Или клиенты банка ничего не знали о том, что их банк собирает ликвидироваться?
мухомор
в четвёртой сотне по активам.
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